Dues persones intoxicades per fum en un incendi a Salt
El foc, d’origen elèctric, es va concentrar a la cuina de l’habitatge
Ensurt la nit de diumenge a Salt per un incendi declarat en un habitatge del carrer Josep Maria de Sagarra. Els Bombers van rebre l'avís quan faltaven set minuts per a les onze de la nit, i en arribar al lloc van comprovar que el foc s'havia originat a la cuina i afectava la instal·lació elèctrica.
A l'interior del pis hi havia dues persones, que van patir una intoxicació lleu per inhalació de fum. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) les va atendre in situ i, segons els Bombers, van declinar ser traslladades a cap centre sanitari.
Els Bombers van sufocar l’incendi i posteriorment van ventilar l’habitatge abans de retirar-se. També s’hi va desplaçar la Policia Local de Salt, que va col·laborar en el dispositiu.
