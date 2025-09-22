Els gegantons del Pont Major volen recuperar les llegendes del barri en un llibre
Durant les Fires de Girona es presentarà el llibre i es representaran les llegendes
Redacció
La Colla de la Gegantona del Pont Major ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per finançar l’edició d’un llibre que recull tres llegendes històriques vinculades al barri.
El projecte “Les llegendes del Pont Major” té com a objectiu principal visibilitzar i preservar el ric patrimoni llegendari del barri, contribuint a fer créixer el mapa de llegendes de la ciutat de Girona i garantint que aquest llegat de transmissió oral perduri en el temps.Les tres llegendes recuperades i adaptades per a un públic familiar són: La llegenda de la Majordoma del Pont, explica l'episodi d'una majordoma i les seves gallines donant nom a la plaça on es desenvolupa.
El personatge i les gallines s'ha convertit en la imatge emblemàtica de la colla; la llegenda d'en Cinto i la Maria, explica una història d’amor a través de la reconstrucció del Pont de l'Aigua després d'un aiguat amb la maliciosa intervenció d'un dimoni. Els dos protagonistes són avui els gegants de la colla dels Amics dels Gegants de Sarrià de Ter; La llegenda del Bou d'Or, que explica com el barri del Pont fa front a les malifetes dels dimonis amb un relat a mig camí entre la realitat i fantasia.
Cultura popular adaptada al segle XXI
La Colla ha treballat amb molta cura en l’adaptació d’aquestes històries al segle XXI, creant un contingut accessible i atractiu per a totes les edats. El conte compta amb il·lustracions de Nuxu Perpinyà, implicat des de l'inici en el disseny de la Majordoma del Pont i les gallines, i del mural de la imatgeria de la colla que aquest estiu es va pintar a tocar del Pont de l'Aigua.
Paral·lelament a l'edició del llibre, la Colla de la Gegantona del Pont ha creat un espectacle de titelles basat en aquestes mateixes llegendes, que es presentarà el pròxim dijous 30 d'octubre a les 18h al Centre Cívic de Pont Major, coincidint amb les Fires de Sant Narcís de Girona.
Recompenses per als col·laboradors
La campanya de micromecenatge ofereix diverses recompenses per als mecenes: samarretes de la colla, litografies exclusives amb els dibuixos de les llegendes, el llibre, i fins i tot la possibilitat de fer ballar la majordoma o de fer-se una foto amb la imatgeria de la colla.
Dinamització social i cultural
La Colla de la Gegantona del Pont va néixer el 2023, com a comissió de l’AV Pont Major, amb l'objectiu de dinamitzar el barri, col·laborar amb altres entitats i promoure la cultura popular, especialment entre els més petits. Entre les seves activitats destaquen la Gimcana de la Castanya, la Quina de Nadal, la Festa de la Primavera i la participació en diferents cercaviles de gegants.
Com col·laborar
Les persones interessades a donar suport al projecte poden fer la seva aportació a través de la plataforma Verkami, al següent enllaç:
www.verkami.com/projects/41540-les-llegendes-del-pont-major
