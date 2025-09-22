Els veïns es concentraran dimecres per una Girona "neta, verda i digna"
Les plataformes Girona Neta i Digna i El Parc no es toca s'han unit sota el paraigua de Recuperem Girona per organitzar la manifestació
Les plataformes Girona Neta i Digna, que demana un sistema de recollida de residus que funcioni, i El Parc no es toca, que defensa la preservació del parc Jordi Vilamitjana, s'han unit sota el paraigua comú Recuperem Girona per convocar una concentració ciutadana per aquest dimecres amb l'objectiu de reclamar una ciutat "neta, verda i digna". La protesta, que iniciarà a les set de la tarda al Centre Cívic de Santa Eugènia (Can Ninetes), recorrerà diferents carrers del barri fins a arribar a la cruïlla a tocar del pont del Dimoni, on es farà una concentració final.
Entre les dues plataformes, així, sumen "forces", en una crida que consideren "transversal i ciutadana", amb veïns que venen de "sensibilitats diferents", però que defensen un punt "bàsic", el de "recuperar Girona per la seva gent", ha dit la portaveu d'El Parc no es toca, Anna Ballestero. Per la seva banda, el portaveu de Girona Neta i Digna, Jordi Tomàs, explica que no demanen "res extraordinari" i que el que volen és un "respecte real" pels "espais arbrats, les zones verdes i el patrimoni col·lectiu".
La concentració tindrà lloc a Santa Eugènia, un dels barris "més afectats" pel nou sistema de recollida de residus, segons Tomàs. També és un dels barris afectats, juntament amb Can Gibert, per la "pèrdua del parc Jordi Vilamitjana". La manifestació asseguren que serà "cívica i pacífica", però també "clara i contundent".
