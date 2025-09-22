Les obres del bus ràpid BRCAT comportaran talls de trànsit al passeig d’Olot de Girona aquesta setmana
Dimarts, dimecres i dijous hi haurà afectacions a la circulació en el tram entre el carrer de l’Orient i l’avinguda de Sant Narcís
També hi haurà incidències en el carrer del Riu Güell, entre el carrer de Santa Eugènia i la rotonda del Riu Güell
Les obres de construcció del corredor de bus ràpid BRCAT que unirà Girona i Salt comportaran talls de trànsit al passeig d’Olot aquesta setmana. Concretament, demà, dimecres i dijous s’asfaltarà el passeig d’Olot en el tram comprès entre el carrer d’Orient i l’avinguda de Sant Narcís. Aquests treballs comportaran afectacions al trànsit i desviaments a dues vies bàsiques de la ciutat: el passeig d’Olot, entre el carrer d’Orient i l’avinguda de Sant Narcís, i el carrer del Riu Güell, entre el carrer de Santa Eugènia i la rotonda del Riu Güell.
Amb motiu de les obres, hi haurà canvis en els recorreguts i les parades de les línies de bus urbà L4, L7 i L9. Les parades de les línies de bus interurbanes situades al passeig d’Olot quedaran anul·lades aquests dies.
En sentit centre ciutat, la L4, quan arribi a Girona pel passeig d’Olot, es desviarà pel carrer de les Agudes seguint cap al carrer de Santa Eugènia fins a la parada del carrer de Pere de Palol. En sentit Salt, seguirà el mateix recorregut però en sentit contrari, és a dir, el mateix que la L3.
La L9, en sentit centre ciutat, des de l’hospital de Santa Caterina es desviarà cap al carrer d’Enric Marquès i Ribalta, la rotonda de Santa Eugènia, el passeig de Ramon Berenguer II i els carrers de Pamplona, de Martí Sureda i Deulovol i de Barcelona, fins al carrer d’Emili Grahit, on recupera el recorregut i les parades habituals. Se suprimiran les parades entre l’hospital de Santa Caterina i el carrer d’Emili Grahit.
En sentit Salt, la L9, després de circular pel carrer Emili Grahit, es desviarà cap al carrer de Josep Maria Gironella i el carrer d’Oviedo, seguint per la carretera de Santa Coloma fins a la rotonda de Salt i pel carrer de Salt fins a l’hospital de Santa Caterina, on recuperarà el circuit i les parades habituals. En aquest cas, també se suprimiran les parades entre l’hospital de Santa Caterina i el carrer d’Emili Grahit.
La L7, en sentit Can Gibert del Pla, a partir de l’avinguda de Sant Narcís seguirà per aquest vial fins al carrers de Lleida i de Santiago Sobrequés, el passeig de Ramon Berenguer II, el carrer d’Enric Marquès i Ribalta, el carrer del Montnegre i carrer de Taga, amb parada provisional davant del CAP de Can Gibert del Pla. En sentit centre ciutat, des del CAP de Can Gibert, la L7 circularà pel carrers de Sant Sebastià, d’Enric Marques i Ribalta, la rotonda del Güell, el carrer del Riu Güell, el carrer de Tarragona, l’avinguda de l’Hispanitat, la plaça de l’Assumpció, la rambla de Catalunya i l’avinguda de Sant Narcís, on recuperarà el trajecte habitual.
