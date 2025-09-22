El PSC de Girona reclama més presència policial dissuasiva arran de la violació
Els socialistes expressen la seva solidaritat amb la víctima i la seva família i exigeixen "el màxim esforç en la investigació dels fets"
Redacció
El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha condemnat els fets investigats pels Mossos d’Esquadra arran de la denúncia d’una agressió sexual a una menor, ocorreguda fa un any a Girona. Els socialistes han expressat la seva solidaritat amb la víctima i la seva família i han reclamat que s’hi destinin tots els recursos necessaris per identificar i detenir l’autor o autors.
El regidor del grup, Josep Palouzié, ha subratllat que es tracta d’un cas “que ens col·loca davant de la xacra de la violència masclista, una realitat intolerable que exigeix determinació, col·laboració i compromís de totes les institucions”. En aquest sentit, ha demanat que “es posi el màxim esforç en les investigacions, amb tota la contundència que la gravetat del cas requereix”.
"Una demanda constant"
El grup socialista a l'Ajuntament de Girona ha recordat que durant tot el mandat ha reclamat reiteradament una major presència policial amb caràcter dissuasiu a la ciutat, i especialment a les zones on s’han detectat més problemes de convivència i seguretat. “És una demanda constant del nostre grup i de molts veïns i veïnes, perquè sabem que la prevenció i la presència activa dels cossos policials són eines essencials per reduir riscos i donar tranquil·litat a la ciutadania” ha explicat Palouzié.
Els socialistes han defensat que la seguretat i la convivència a Girona han de ser una prioritat de ciutat i han instat el govern municipal i el conjunt de les administracions a treballar amb la màxima coordinació i responsabilitat per garantir la protecció de les persones.
