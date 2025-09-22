Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
Tres vehicles s’han vist implicats en el sinistre
Un accident de trànsit múltiple obligat a tallar la carretera C-65 al seu pas per Llagostera aquest dilluns al matí. El sinistre s’ha produït poc abans de dos quarts de dotze i s'hi han vist implicats tres vehicles que han xocat per envestida en sentit Platja d'Aro.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers que treballen per normalitzar la situació i atendre possibles afectats.
De moment, no ha transcendit si hi ha persones ferides ni la gravetat de l’accident. L'accident provoca cues en aquesta zona.
Es dona el cas, que en aquesta mateixa via hi ha retencions a Llagostera en sentit Platja d'Aro per obres, indica el Servei Català de Trànsit.
