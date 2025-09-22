La UdG dona a conèixer el seu patrimoni històric
La primera fase del projecte se centra en els edificis del Campus Barri Vell
Redacció
Girona
El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG) ha impulsat un projecte que identifica els edificis més rellevants de la institució amb plafons divulgatius, de manera que es dona a conèixer del detall i l’evolució dels espais d’interès arquitectònic i patrimonial.
L'objectiu és el de posar en valor i donar a conèixer el patrimoni històric de la Universitat.
La primera fase del projecte se centra en els edificis del Campus Barri Vell i es preveu que s’estengui, el 2026, al Campus Montilivi i al Campus Centre.
La mostra es pot veure a la Sala de Graus Pep Nadal, on el rector de la UdG, Quim Salvi, juntament amb la presidenta del Consell Social, Assumpció Vila, han inaugurat aquest dilluns els plafons.
