41 denúncies a Salt a patinets i bicicletes en un mes
S'ha fet una campanya durant el mes de setembre i s'han controlat 196 vehicles
La Policia Local de Salt, ha fet durant el mes de setembre una nova campanya de control de vehicles. La iniciativa intensiva de control de vehicles, vehicles de mobilitat personal (com ara patinets elèctrics) i bicicletes al municipi s'ha fet en coordinació amb al Servei Català de Trànsit. Com a resultat de la campanya s'han controlat 196 vehicles que han generat 41 denúncies per infraccions amb patinets i bicicletes i cinc denúncies per conduir sota els efectes de l'alcohol o de les drogues.
