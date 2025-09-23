La Comissió Europea autoritza la comercialització de la vacuna d’Hipra contra la covid adaptada a la variant LP.8.1
El vaccí ha estat produït íntegrament a les instal·lacions que la companyia té a la provínicia de Girona
La Comissió Europea ha autoritzat la comercialització de la vacuna d’Hipra contra la covid adaptada a la variant LP.8.1, després de l’opinió positiva de l’Agència Europea del Medicament (EMA). La vacuna servirà per a la immunització activa de les persones de 16 anys o més. Alhora, l’EMA també va donar a conèixer l’extensió per ampliar la indicació de la vacuna per a persones de 12 anys o més, que resta pendent de la decisió de la Comissió Europea. El vaccí ha estat produït íntegrament a les instal·lacions que la companyia té a la demarcació de Girona, que integren totes les etapes del cicle de vida de la vacuna (des de la recerca i el desenvolupament, l’escalat industrial, la producció, el registre, l’envasament i el condicionament final).
La vacuna autoritzada estarà disponible en format monodosi i llesta per a l’ús. Es conserva refrigerada entre 2 °C i 8 °C, amb una caducitat de 12 mesos.
Hipra va iniciar el desenvolupament d’aquesta adaptació mesos abans que sortissin les recomanacions oficials gràcies al seguiment epidemiològic continu del virus que realitza el seu equip de R+D. A més, per poder garantir el subministrament i la disponibilitat de dosis per a les campanyes de vacunació, ja s’han estat fabricant dosis d’aquesta nova vacuna adaptada.
