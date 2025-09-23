Detenen dues persones i recuperen material robat a Llagostera
Han trobat una bicicleta robada, una motocicleta, eines i altres pertinences
Redacció
La Policia Local de Llagostera ha detingut dues persones relacionades amb el robatori d’una bicicleta a la població de Santa Cristina d'Aro.
Els agents, gràcies a la ràpida intervenció i a la col·laboració ciutadana, van poder localitzar i arrestar els sospitosos, que estaven vinculats al robatori de la bicicleta.
D’altra banda, la Policia Local ha recuperat diversos objectes relacionats amb altres robatoris que s’han produït a Llagostera en els darrers dies.
Entre els objectes recuperats destaquen eines i altres pertinences que han estat relacionades amb robatoris anteriors i una motocicleta que va ser sostreta durant aquest mateix cap de setmana.
Amb l'objectiu de continuar amb la investigació i la resolució dels delictes, la Policia Local de Llagostera ha iniciat la coordinació amb els Mossos d’Esquadra per relacionar els objectes recuperats amb les presumptes persones relacionades amb aquests robatoris.
