Els estudiants denuncien que la UdG no faci de mediadora en la denúncia de drets lingüístics de Gemma Geis
Reclamen que la institució "rectifiqui la postura" i expressen el seu suport "ferm i rotund" a l'actual vicealcaldessa de Girona
El Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona va publicar un comunicat aquest dilluns on expressava el seu suport "ferm i rotund" a Gemma Geis davant la negació per part de la institució de no actuar com a mediadora entre la qui va ser professora i ara vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i els membres de la Comissió de Selecció, després que aquesta denunciés una vulneració dels drets lingüístics en l'estabilització de la seva plaça a la universitat. Segons expliquen, la síndica de greuges va demanar dues vegades a la UdG que actués com a mediadora i exigeixi disculpes, però el rectorat "s’hi ha negat i el cas ha quedat tancat".
En el procés de selecció acadèmica de 2022, Geis va voler utilitzar el català, fent ús de la traducció simultània, i ja durant la prova hi va haver retrets per part de dos membres de la comissió. Ara, el Consell d'Estudiants denuncia que la UdG renunci a "defensar un principi fonamental recollit als seus propis Estatuts: el català com a llengua de desenvolupament universitari i com a element vertebrador de la vida acadèmica". A més, considera que és un cas de "vulneració greu i intolerable dels drets lingüístics".
"És inadmissible que la UdG, que té la responsabilitat estatutària i moral de garantir el respecte i la promoció de la llengua pròpia, es desentengui d'una situació que afecta de manera directa la credibilitat i el compromís de la universitat amb la seva comunitat", continua el comunicat. Finalment, el Consell d'Estudiants exigeix que "es rectifiqui aquesta postura, que es garanteixin mecanismes clars de mediació i que la UdG assumeixi el lideratge que li correspon en la defensa dels drets lingüístics i en la plena normalització del català a l'àmbit acadèmic".
