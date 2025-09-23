Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els estudiants denuncien que la UdG no faci de mediadora en la denúncia de drets lingüístics de Gemma Geis

Reclamen que la institució "rectifiqui la postura" i expressen el seu suport "ferm i rotund" a l'actual vicealcaldessa de Girona

Gemma Geis. / Marc Martí

Josep Coll

Girona

El Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona va publicar un comunicat aquest dilluns on expressava el seu suport "ferm i rotund" a Gemma Geis davant la negació per part de la institució de no actuar com a mediadora entre la qui va ser professora i ara vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i els membres de la Comissió de Selecció, després que aquesta denunciés una vulneració dels drets lingüístics en l'estabilització de la seva plaça a la universitat. Segons expliquen, la síndica de greuges va demanar dues vegades a la UdG que actués com a mediadora i exigeixi disculpes, però el rectorat "s’hi ha negat i el cas ha quedat tancat".

En el procés de selecció acadèmica de 2022, Geis va voler utilitzar el català, fent ús de la traducció simultània, i ja durant la prova hi va haver retrets per part de dos membres de la comissió. Ara, el Consell d'Estudiants denuncia que la UdG renunci a "defensar un principi fonamental recollit als seus propis Estatuts: el català com a llengua de desenvolupament universitari i com a element vertebrador de la vida acadèmica". A més, considera que és un cas de "vulneració greu i intolerable dels drets lingüístics".

"És inadmissible que la UdG, que té la responsabilitat estatutària i moral de garantir el respecte i la promoció de la llengua pròpia, es desentengui d'una situació que afecta de manera directa la credibilitat i el compromís de la universitat amb la seva comunitat", continua el comunicat. Finalment, el Consell d'Estudiants exigeix que "es rectifiqui aquesta postura, que es garanteixin mecanismes clars de mediació i que la UdG assumeixi el lideratge que li correspon en la defensa dels drets lingüístics i en la plena normalització del català a l'àmbit acadèmic".

