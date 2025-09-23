Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estudien tancar una botiga 24 hores de Girona per vendre alcohol a la nit a tocar de les vies del tren

El local està situat al carrer Santa Eugènia, a tocar del carrer Tomàs Mieres i de l'edifici ocupat

El local, al costat de l'edifici ocupat i les vies del tren.

El local, al costat de l'edifici ocupat i les vies del tren. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L'Ajuntament de Girona estudia retirar la llicència a una botiga que té permís obrir les 24 hores. El motiu és perquè ven alcohol fora de l'horari establert. El local està situat al carrer Santa Eugènia, a tocar del carrer Tomàs Mieres on hi ha un edifici que segons la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, i el mateix alcalde, Lluc Salellas, hi ha "una ocupació de caràcter delinqüencial". El negoci no feia massa que era obert.

La mesura es pot prendre després de detectar que l'establiment, que pot obrir tot el dia per vendre productes d'alimentació i begudes, venia alcohol més enllà de l'horari permès. L'any 2016, l'Ajuntament va decidir modificar l'Ordenança de Civilitat per incloure-hi com a infracció greu "la venda o consum de begudes alcohòliques en tots els establiments (excepte els que gaudeixin de la deguda llicència o autorització), inclús els que gaudeixen d'excepcionalitat horària, tret dels que ja tenen limitació horària fixada reglamentàriament, per motius de seguretat pública entre les 23:00 hores i les 8:00 hores del dia següent".

Dos vehicles dels Mossos d'ESquadra a sota les vies, davant de l'edifici ocupat al carrer Tomàs Mieres.

Dos vehicles dels Mossos d'ESquadra a sota les vies, davant de l'edifici ocupat al carrer Tomàs Mieres. / Marc Martí Font

Aquesta seria una mesura més que s'aplicaria al voltant dels carrers propers a sota les vies on hi ha hagut baralles, aldarulls i robatoris. També s'ha sabut que fa unes setmanes es va denunciar la violació d'una menor que s'hauria produït fa un any. La investigació la porten els Mossos d'Esquadra i segons l'alcalde, Lluc Salellas, ha admès que en va tenir coneixement tot just dijous. La vicealcaldessa, Gemma Geis, va anar més enllà i va demanar explicacions al govern del PSC a la Generalitat perquè, segons va dir, ni l'Ajuntament de Girona ni la Policia Municipal de Girona havien estat informats "pel Govern que diu que és el govern de tots."

Paquet de mesures

La retirada de la llicència d'aquest local forma part d'un paquet d'accions per tal de garantir la seguretat a la zona. Tal com va publicar Diari de Girona també s'han retirat sis bancs on s'acumulava gent entre Tomàs Mieres i Bernat Boadas. També s'ha augmentat la neteja i, tal com va anunciar la regidora de convivència i Seguretat, hi ha permanentment una patrulla de Mossos d'Esquadra a la zona i la col·laboració de la Policia Municipal.

Notícies relacionades i més

Finalment, també s'està treballant a nivell judicial per guanyar celeritat per "agilitzar el desallotjament" dels ocupes de l'edifici del carrer Tomàs Mieres. Fa unes setmanes hi havia d'haver un judici clau però es va suspendre perquè dos testimonis ja no viuen a l'indret. També s'han mantingut reunions amb la propietat per tal que un cop desallotjats, es puguin tapar totes les obertures i accessos de la casa amb rapidesa i es demani el permís d'enderroc. Sobre aquest assumpte, la regidora Sílvia Aliu ja va indicar que es donarien totes les facilitats en la tramitació per fer-ho efectiu.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents