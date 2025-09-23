Estudien tancar una botiga 24 hores de Girona per vendre alcohol a la nit a tocar de les vies del tren
El local està situat al carrer Santa Eugènia, a tocar del carrer Tomàs Mieres i de l'edifici ocupat
L'Ajuntament de Girona estudia retirar la llicència a una botiga que té permís obrir les 24 hores. El motiu és perquè ven alcohol fora de l'horari establert. El local està situat al carrer Santa Eugènia, a tocar del carrer Tomàs Mieres on hi ha un edifici que segons la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, i el mateix alcalde, Lluc Salellas, hi ha "una ocupació de caràcter delinqüencial". El negoci no feia massa que era obert.
La mesura es pot prendre després de detectar que l'establiment, que pot obrir tot el dia per vendre productes d'alimentació i begudes, venia alcohol més enllà de l'horari permès. L'any 2016, l'Ajuntament va decidir modificar l'Ordenança de Civilitat per incloure-hi com a infracció greu "la venda o consum de begudes alcohòliques en tots els establiments (excepte els que gaudeixin de la deguda llicència o autorització), inclús els que gaudeixen d'excepcionalitat horària, tret dels que ja tenen limitació horària fixada reglamentàriament, per motius de seguretat pública entre les 23:00 hores i les 8:00 hores del dia següent".
Aquesta seria una mesura més que s'aplicaria al voltant dels carrers propers a sota les vies on hi ha hagut baralles, aldarulls i robatoris. També s'ha sabut que fa unes setmanes es va denunciar la violació d'una menor que s'hauria produït fa un any. La investigació la porten els Mossos d'Esquadra i segons l'alcalde, Lluc Salellas, ha admès que en va tenir coneixement tot just dijous. La vicealcaldessa, Gemma Geis, va anar més enllà i va demanar explicacions al govern del PSC a la Generalitat perquè, segons va dir, ni l'Ajuntament de Girona ni la Policia Municipal de Girona havien estat informats "pel Govern que diu que és el govern de tots."
Paquet de mesures
La retirada de la llicència d'aquest local forma part d'un paquet d'accions per tal de garantir la seguretat a la zona. Tal com va publicar Diari de Girona també s'han retirat sis bancs on s'acumulava gent entre Tomàs Mieres i Bernat Boadas. També s'ha augmentat la neteja i, tal com va anunciar la regidora de convivència i Seguretat, hi ha permanentment una patrulla de Mossos d'Esquadra a la zona i la col·laboració de la Policia Municipal.
Finalment, també s'està treballant a nivell judicial per guanyar celeritat per "agilitzar el desallotjament" dels ocupes de l'edifici del carrer Tomàs Mieres. Fa unes setmanes hi havia d'haver un judici clau però es va suspendre perquè dos testimonis ja no viuen a l'indret. També s'han mantingut reunions amb la propietat per tal que un cop desallotjats, es puguin tapar totes les obertures i accessos de la casa amb rapidesa i es demani el permís d'enderroc. Sobre aquest assumpte, la regidora Sílvia Aliu ja va indicar que es donarien totes les facilitats en la tramitació per fer-ho efectiu.
Subscriu-te per seguir llegint
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona