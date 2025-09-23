Guanyem veu bé les propostes de Junts a Girona que millorin la seguretat
Sílvia Aliu: "Tot allò que suposi una millora per la ciutat en termes de seguretat, hi treballarem"
Junts condicionava els pressupostos de Girona a un "increment" en la seguretat
La portaveu de Guanyem i regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu, ha assegurat que veu bé les propostes que ha plantejat Junts sobre el pressupost de l'any vinent. Aliu ha assenyalat, en una entrevista a Girona FM que tenen unes "prioritats en el pressupost però tot allò que suposi una millora per la ciutat en termes de seguretat, hi treballarem".
La regidora ha recordat l'acord amb els sindicats que ha permès que els agents tornin a fer hores extra i l'augment d'agents de la plantilla de la Policia Municipal de Girona.
Hores abans, la portaveu de Junts, Gemma Geis, havia convocat els mitjans de comunicació per assegurar que condicionarien el seu suport als pressuposot del govern del qual formen part a diferents mesures que serveixin per reforçar la seguretat a la ciutat.
Per exemple, la representant del grup municipal de Junts ha esmentat el dotar de més recursos les instal·lacions de la Policia Municipal i continuar augmentant el nombre d'efectius policials. També que el padró tingui la supervisió del secretari.
