Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
El guanyador de cinc Tours de França aprofita que la ciutat acull la Sea Otter Europe
El ciclista Miguel Indurain ha visitat recentment la ciutat de Girona aprofitant la Sea Otter Europe, un esdeveniment de renom mundial que ha aplegat uns 74.000 visitants. Indurain, que va guanyar cinc Tours de França consecutivament, dos Giros d'Itàlia, un campionat del món i una medalla d'or als Jocs Olímpics, apareix en una imatge de la pizzeria Bartali, situada al carrer Nou del tratre, a la zona comercial del Modern del Barri Vell.
També es deixa veure en una fotografia en un espai icònic, l'antic teatre Odeon, convertit en una espectacular botiga de l'empresa Velodrom.
No és el primer cop que el ciclista navarrès, retirat fa anys del món professional però que encara es manté en forma, visita la ciutat. En les imatges comparteix protagonisme amb un altre exciclista nord-americà Taylor Phinney, que passa temporada a la capital gironina.
