Junts condiciona els pressupostos i el govern de Girona a un "increment" en la seguretat

Geis provoca que el control dels empadronaments passin d'una regidoria de Guanyem a dependre del secretari

La portaveu del grup municipal assegura que el grup del Congrés ha aconseguit que la Policia Municipal tingui accés a la base de dades dels multireincidents

Geis aquest dimarts durant la roda de premsa de seguretat i davant de casa ocupada de Tomàs Mieres.

Geis aquest dimarts durant la roda de premsa de seguretat i davant de casa ocupada de Tomàs Mieres. / Tapi Carreras

Girona

La vicealcaldessa i portaveu de Junts a l'Ajuntament de Girona, Gemma Geisha anunciat aquest dimarts que el seu grup municipal condicionarà el seu vot als pressupostos del 2026 a un increment de les partides per enfortir la seguretat a la ciutat. Junts forma part del govern amb Guanyem i ERC. En cas que la formació considerés que no es complexi aquest requisit podria acabar provocant el trencament del tripartit independentista.

D'aquesta manera, Geis tensa la corda amb els socis de govern de cara a les negociacions dels pressupostos per l'any vinent. Reclama que s'incloguin per exemple, millores en l'àmbit tecnològic a la comissaria i augmentar el número l'efectius de la Policia Municipal de Girona.

Un cotxe dels mossos d'Esquadra davant de la casa ocupada del carrer Tomàs mieres, a sota les vies del tren de Girona.

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra davant de la casa ocupada del carrer Tomàs mieres, a sota les vies del tren de Girona. / Marc Martí Font

La portaveu de Junts ho ha explicat a sota les vies del tren, una zona que s'ha hagut de reforçar policialment davant l'increment d'incidents i just davant de la casa ocupada del carrer Tomàs Mieres, que des de l'Ajuntament s'ha indicat que és "de caràcter delinqüencial".

Control del padró

Geis també ha explicat que han demanat i que "properament es farà efectiu", que el control de l'empadronament quedi en mans del secretari de la corporació municipal. Ara mateix està en mans de la regidoria d'Atenció a la Ciutadania, que dirigeix Queralt Vila (Guanyem). "Entenem que els drets i els deures estan molt lluny dels fraus i les màfies", insisteix la representant juntaire.

De fet, això era així fins el 2023. Geis considera que és més efectiu per detectar possibles abusos o fraus a l'hora d'empadronar. Aquest canvi de gestió s'ha de fer en un decret. "Espero que es faci en els propers dies", ha dit la vicealcaldessa.

Base de dades de multireincidents

Finalment, ha recordat que el Ministeri de Justícia va obrir, fa uns mesos, les bases de dades de les persones multireincidents als municipis de més de 150.000 habitants. En aquest sentit, ha explicat que juntament amb l'exalcaldessa i diputada al Congrés a Marta Madrenas havien de fer "pressió a Madrid" per tal que la Policia Municipal, que està "preparada i és força" tingués accés a aquestes dades. "Aquest acord polític ha arribat i la ciutat de Girona ara només ha de fer els tràmits necessaris per poder accedir a la base de dades"

