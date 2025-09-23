Llagostera convoca per avui una Junta de Seguretat urgent arran del tiroteig
Narcís Llinàs assegura que l’Ajuntament treballa per erradicar la inseguretat i condemna els fets
Veïns convoquen una concentració de rebuig a la delinqüència
Després dels fets ocorreguts dilluns a Llagostera, amb un tiroteig que va deixar un ferit i va acabar amb dues persones detingudes, l’alcalde del municipi, Narcís Llinàs, ha expressat la seva preocupació i ha reafirmat el compromís del consistori per combatre la inseguretat.
Davant la gravetat dels fets, l’Ajuntament ha convocat una Junta Local de Seguretat de caràcter urgent aquest dimarts per analitzar la situació i coordinar noves accions conjuntament amb els diferents cossos policials.
El tiroteig es va produir cap a quarts de vuit del vespre i va deixar un home ferit greu i dos homes detinguts. Els arrestats tenen 34 i 36 anys i estan acusats de ser preseumpte autors d'un delicte de lesions per armes de foc i un de tinença il·legal d'armes. Les detencions van ser possibles gràcies a la ràpida actuació de la Policia Local de Llagostera i els Mossos d'Esquadra. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona estan a càrrec dels fets i els investiguen.
Precisament, el batlle ha assegurat en un vídeo difós avui a les xarxes oficials de l'Ajuntament de Llagostera que són "fets que no volem que passin a la nostra població", ha declarat l’alcalde qui ha assegurat que situacions com aquesta "embruten la imatge de Llagostera" i generen inquietud entre els veïns.
Llinàs ha lamentat que una minoria "estigui creant problemes i inseguretat" i ha explicat que des del consistori fa temps que es treballa per prevenir aquest tipus de delictes, amb diverses mesures com la instal·lació de càmeres de videovigilància en punts conflictius, la col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i el reforç del patrullatge a peu de la Policia Local en determinades zones.
Crida a la calma
L’alcalde ha volgut transmetre un missatge de confiança i serenor: "Vull fer una crida a la calma i a la tranquil·litat. Hem de confiar en les forces de seguretat i treballar tots junts perquè això no torni a passar a Llagostera", ha dit, tot demanant la col·laboració de la ciutadania davant qualsevol incidència.
Finalment, Llinàs ha volgut agrair la resposta ràpida i eficaç de la Policia Local, així com la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i les policies municipals de Caldes i Cassà de la Selva, que donen suport al municipi en el marc del conveni existent.
Concentració veïnal
D'altra banda, aquest dimarts, a les set de la tarda, la plaça Catalunya de Llagostera acollirà una concentració convocada per veïns del municipi per denunciar la inseguretat i reclamar mesures contra la delinqüència.
La iniciativa sorgeix arran del tiroteig succeït aquest dilluns a la tarda. Els convocants asseguren que la situació és cada vegada més preocupant i que el poble “ja no és el que era, està marxant de mare i és un lloc perillós per als infants”. En el missatge difós a les xarxes socials, es fa una crida a les autoritats a actuar contra el tràfic de drogues i altres delictes. La concentració s’ha definit com un acte “apolític” promogut per veïns que afirmen voler “recuperar el poble”.
