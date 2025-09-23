El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” començarà amb un pla pilot als barris de Montilivi i Pla de Palau
L’Ajuntament i la Universitat impulsen aquesta iniciativa que té com a objectiu promoure l’acompanyament comunitari al final de la vida
L’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG) a través de la Càtedra de Promoció de la Salut, impulsa el projecte “Girona Ciutat Cuidadora” per tal de promoure l’acompanyament comunitari al final de la vida. La primera acció d’aquesta iniciativa serà un pla pilot que es portarà a terme durant l’últim quadrimestre del 2025 i tot el 2026 als barris de Montilivi i Pla de Palau.
Es tracta de dos sectors que sumen una població d’uns 25.000 habitants i que tenen una vida comunitària forta, fet que permetrà experimentar, avaluar i consolidar un model que posteriorment es podrà estendre a altres zones de la ciutat.
“Amb ‘Girona Ciutat Cuidadora’ fem un pas endavant en la construcció d’una ciutat més humana, que cuida i acompanya les persones en totes les etapes de la vida, també en el seu tram final. És un projecte que reforça la importància de l’acompanyament i la cura, dels vincles comunitaris i que ens situa al mapa de les ciutats europees capdavanteres en polítiques d’envelliment i cures”, ha ressaltat la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animals, Gemma Martínez Villagrasa.
“L’any 2024 vam impulsar amb l’Ajuntament el projecte per transformar Girona en una ciutat més amable, inclusiva i ajustada a les voluntats i necessitats de les persones grans i integrar-la a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de les Persones grans de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Amb la incorporació el 2025 de la Càtedra de la Promoció de la Salut, de la mateixa UdG, al projecte, hi afegim aquesta perspectiva i convertim la ciutat en un referent en l’atenció, l’acompanyament i les cures a les persones grans”, ha destacat la investigadora Pilar Monreal, que lidera el Grup de Recerca en Envelliment, Cultura i Salut de la UdG.
Aquest mes de setembre ha començat la fase d’identificació i anàlisi del pla, a través de la qual s’exploraran els recursos i les necessitats del suport comunitari. La posada en marxa del pla pròpiament començarà el gener del 2026 i s’estendrà al llarg de tot l’any. De forma participada amb entitats, associacions i professionals implicats es decidiran els objectius i les activitats a realitzar. Un cop acabi aquest període, es valoraran els resultats obtinguts i es definiran les estratègies de futur.
El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” té com a finalitat fomentar valors i actuacions per a un bon acompanyament al final de la vida, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones, amb un abordatge integral de serveis socials, de salut i de la comunitat.
“Girona Ciutat Cuidadora” és una iniciativa pionera que completa la triple dimensió de ciutat amiga, inclusiva i cuidadora dins del marc de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de les Persones Grans de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Amb aquesta aposta, Girona vol trencar tabús al voltant de la mort i donar eines a la ciutadania per viure amb més sentit i dignitat les etapes finals de la vida. El projecte s’integra dins del paraigua de Girona, Ciutat Amiga de les Persones Grans.
Jornada de presentació i participació aquest dissabte
L’Ajuntament de Girona i la UdG donaran a conèixer aquest dissabte, dia 27 de setembre, el projecte “Girona Ciutat Cuidadora” en una jornada que tindrà lloc de les 9 a les 14.30 h a la sala d’actes de la Facultat d’Infermeria de la UdG.
L’objectiu de la trobada és donar a conèixer el projecte pilot “Girona Ciutat Cuidadora” i, a més, vol esdevenir un espai de consens i treball comunitari per elaborar una matriu d’influències i un mapeig d’actius relacionats amb l’acompanyament al final de la vida als barris de Montilivi i Pla de Palau.
