Quart engega la segona edició dels Pressupostos Participatius
Els veïns decidiran el destí de 30.000 euros del pressupost municipal per als anys 2026 i 2027
L'Ajuntament de Quart impulsa la segona edició dels Pressupostos Participatius, un procés que dona veu a la ciutadania per decidir el destí d’una part del pressupost municipal. La proposta arriba amb dues novetats respecte a l'any passat. En primer lloc, el caràcter bianual i, en segon lloc, l'increment de l'import destinat, que es duplica respecte a l'any passat. Així, els veïns podran decidir el destí de 30.000 euros del pressupost municipal corresponents als anys 2026 i 2027.
En la primera edició de l'any passat, es van presentar un total de 64 propostes. D’aquestes, catorze van passar a la fase final de votació després de ser valorades tècnicament. En la fase de votació hi van participar 221 persones i, finalment, la proposta més votada va ser destinar els 15.000 euros en instal·lar espais d'ombres a les escoles Santa Margarida i Nou de Quart. Aquesta opció, presentada pels infants i l'AFA de l'escola Nou Quart, va obtenir 121 vots i, ara per ara, es troba en fase de contractació per part dels serveis tècnics municipals.
El regidor de Participació Ciutadana, Agustí Velasco, ha assenyalat que «els Pressupostos Participatius són una eina clau per apropar la gestió municipal a la ciutadania i fer-la partícip de les decisions més properes». També ha explicat que volen que els «veïns sentin que les seves idees es poden transformar en realitats i que contribueixen directament a millorar Quart».
El procés
Podran presentar propostes totes les persones amb vinculació amb el municipi. Aquestes hauran de ser inversions de competència municipal, i no podran plantejar actuacions en espais que ja van ser seleccionats a la primera edició.
La primera fase del procés correspon a la presentació de propostes, que estarà oberta de l'1 al 26 d’octubre. Amb aquesta nova edició, l’Ajuntament vol continuar enfortint la implicació ciutadana en la gestió municipal i donar resposta a les necessitats més properes del municipi.
