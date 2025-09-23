Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: "Treballem per enderrocar-la"
Després d'una inspecció d'obres assenyala que "té greus afectacions estructurals"
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va visitar ahir l'edifici ocupat al carrer Tomàs Mieres. Va anar-hi durant una inspecció que es va fer a l'edifici. També hi va ser present el tinent d'alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font.
En paraules de l'alcalde, a la xarxa X, l'immoble "té greus afectacions estructurals". "Ja treballem en les mesures per enderrocar-lo", va explicar.
Judici suspès
L'alcalde, que fa uns dies va apuntar que l'ocupació era de caràcter "delinqüencial", va indicar també que "per seguretat, convivència i risc estructural" demanaven "de nou celeritat als tribunals per poder actuar".
Tot plegat poc després que la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, lamentés que un judici clau per poder desallotjar a les persones que hi viuen s'hagués suspès perquè dos dels testimonis citats ja no viuen a la casa.
En paral·lel, l'Ajuntament treballa amb la propietat per tal que tinguin a punt una empresa que tapiï totes les obertures de l'edifici un cop es pugui desallotjar i recorda que facilitarà les tramitacions pertinents per tal que es pugui demanar i obtenir la llicència d'enderroc quan es demani.
A l'entorn d'aquest edifici s'hi estan aplicant diferents mesures per evitar aldarulls i robatoris-.També en aquesta zona, tot i que es desconeix el lloc exacte, fa unes setmanes una noia menor d'edat va denunciar, als Mossos d'Esquadra, que l'havien violat feia un any. Entre les accions impulsades, per exemple, hi ha més presència policial i la retirada d'un conjunt de sis bancs on s'hi acumulava gent que provocava sorolls i brutícia.
