Sarrià multa amb 12.000 euros a una empresa per sobrepassar el soroll permés
L'empresa provoca molèsties als veïns del Pla dels socs i l'Ajuntament ha fet diferents requeriments que s'han de resoldre abans d'acabar el mes d'octubre
L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha multat amb 12.000 euros l'empresa Agroporc, que es dedica a la fabricació de pinso, perquè la prova de sonometria que es va fer fa uns mesos superava el límit permés. Aquest és per un dels temes dels quals els veïns de la zona del Pla dels socs fa mesos que es queixen. També ho fan de les males olors que generen les instal·lacions, que tenen l'entrada principal a l'avinguda de França, i de l'elevada quantitat de pols que s'aixeca amb la descàrrega del cereal.
L'alcalde, Isaac Ramió, explica que l'Ajuntament ha engegat "dos processos municipals". Un és el de la sanció econòmica de 12.000 euros que confirma que "la companyia ja va dipositar aquest estiu". El segon és un "requeriment per incompliment" perquè quan el 2024 es van fer les obres per ampliar les instal·lacions van "continuar els problemes de pols i sorolls".
De fet, l'alcalde assegura que abans de les obres "no hi havia pols", i que un cop fetes van aparèixer, igual que va "incrementar el soroll". Les obres van ser per "ampliar la descàrrega i el procés productiu" i, a conseqüència d'això, la descàrrega es fa més ràpida i genera la polseguera, segons van explicar els veïns a Diari de Girona. Ramió també detalla que el permís d'obres es va atorgar el 2021, amb l'anterior mandat, quan hi havia ERC al capdavant del consistori sarrianenc.
6 mesos de marge
L'Ajuntament va fer el requeriment a finals del mes d'abril i, segons la normativa, l'empresa té sis mesos per demostrar que s'han solucionat els problemes. Ramió, però, avisa que, ara per ara, "no han portat res". Sí que els consta que l'empresa fa "proves de sonometria pel seu compte", però aquestes "no tenen validesa", ja que s'han de fer amb les "mateixes condicions que la primera". Entre d'altres, que estigui a una distància determinada de les instal·lacions o mesurar el soroll des de casa d'algun veí.
Si passats aquests mesos l'empresa no ha resolt la problemàtica "s'obrirà un altre procés sancionador", confirma Ramió, que afegeix que el novembre es durà a terme "una inspecció" per part de l'Ajuntament. L'alcalde assegura que aquest estiu la companyia ha fet obres i que durant un mes van tancar per dur a terme la part més gran de les reformes.
"Han contractat una màquina d'extracció de pols", explica i, a part, fan obres d'insonorització que "encara no estan acabades, tot i que la major part sí". Tanmateix, l'Ajuntament fins ara no ha vist "cap mena de millora".
Diferents trobades
Els veïns van criticar que des del passat 26 de maig, quan es va fer una trobada a tres bandes entre afectats per la problemàtica, Ajuntament i representants de l'empresa, "no s'havia fet res". Ramió, però, assegura que fan "reunions constants amb els veïns" i que se'ls va informar del "permís d'obra". "Es va parlant amb veïns i empresa", indica i afegeix que a principis d'octubre tindran una nova trobada amb els representants d'Agroporc.
En paral·lel, també han demanat "la composició dels productes" del cereal a la Generalitat, perquè l'empresa "no ho ha facilitat", lamenta. Tot això, perquè hi podria haver alguns veïns afectats per la pols que han tingut problemes respiratoris i s'ha de saber quins ingredients tenen per si hi ha algun "tipus d'al·lèrgia" o si se'ls ha de "tractar".
