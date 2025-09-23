Una taula d’experts analitzarà el futur de la FP Dual
Diari de Girona organitza una trobada entre educació i món laboral el pròxim 30 de setembre
El pròxim 30 de setembre, Diari de Girona i Prensa Ibérica, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, organitzen la jornada "Formant el futur: un nou escenari en FP Dual", una trobada gratuïta que tindrà lloc a l'espai Fundació “la Caixa” de Girona i que reunirà experts del món educatiu i empresarial per analitzar els avantatges i reptes de la Formació Professional Dual. La inscripció es pot fer en aquest enllaç.
Aquest model, que combina els estudis teòrics en un centre educatiu amb les pràctiques en el món empresarial, afavoreix tant els estudiants —que obtenen aprenentatge real i millors sortides laborals— com les empreses, que poden incorporar talent més preparat.
La sessió, que començarà a les 18h, comptarà amb una taula rodona amb la participació de Ricard Coma, Director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya; Ruben Pino, Director de l’Institut Montilivi de Girona; Maribel Domínguez, Coordinadora de la Xarxa EmprènFP-Girona - Catalunya Central i Institut Montilivi; Jordi Garcia, Director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i Alexandre Crehuet, Coordinador FPDual de l’Institut Narcís Xifra de Girona.
Es parlarà de com aquest model pot millorar l’ocupabilitat, com captar talent per part de les empreses, com és l’aprenentatge pràctic, com s’adapta l’oferta formativa als perfils dels nous professionals emergents i com es detecten les necessitats reals del mercat laboral. També es posarà sobre la taula la col·laboració entre centres i empreses, els sectors més actius en FP Dual i les polítiques públiques actuals. En acabar, al voltant de 3/4 de 7 de la tarda hi haurà torn obert de preguntes i la presentació d’un cas d’èxit real.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona