Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes i investiguen el succés que ha deixat un home ingressat al Trueta amb ferides de poca gravetat
Les últimes hores, Llagostera està en alerta després que un home fos ferit a trets en un tiroteig al carrer del Roser. Els agressors van disparar des d’una casa ocupada i van fugir, però la policia va interceptar el vehicle amb cinc persones a bord.
Els trets van ser efectuats des de l’interior de l’immoble i van impactar la víctima, que va rebre tres ferides d’escopeta: dues a les mans i una a la cama. Malgrat els impactes, cap de les ferides afecta zones vitals. Actualment, la víctima es troba ingressada a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat estable i de poca gravetat, indiquen des del centre sanitari.
Els agressors van intentar fugir ràpidament amb un vehicle, però la Policia Local de Llagostera i els Mossos d’Esquadra van interceptar el cotxe en el mateix vial després del succés, alertats cap a un quart de vuit del vespre. A bord hi havia cinc persones, i durant la intervenció van localitzar dues armes de foc.
Possible afer de drogues
Dos dels ocupants, homes de 34 i 36 anys, van ser detinguts i estan acusats d’un delicte de lesions amb arma de foc i tinença il·legal d’armes. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos a Girona s’encarrega ara de la investigació, que apunta a un conflicte relacionat amb el tràfic de drogues i una discussió prèvia entre les parts implicades.
Els cinc homes detinguts resideixen a la casa ocupada del carrer del Roser, un immoble on ja s’havien registrat incidents previs, incloent-hi baralles i aldarulls. Es tracta d’una ocupació relacionada amb activitats delictives i el grup també ocupa un altre immoble proper on ja s’han produït incidents. La víctima, que no residia amb els ocupants, és coneguda d’ells i de la zona.
Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de la Regió Policial de Girona continuen les investigacions i, si es confirma que l’atac tenia intenció de posar fi a vida de la víctima, les acusacions podrien elevar-se a temptativa d’homicidi.
Reaccions
Davant d’aquest succés, l’Ajuntament de Llagostera ha convocat d’urgència la Junta Local de Seguretat per a aquest dimarts. A més, veïns organitzats a través de les xarxes socials han convocat una concentració per manifestar el seu rebuig a la delinqüència aquesta tarda.
