Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes i investiguen el succés que ha deixat un home ingressat al Trueta amb ferides de poca gravetat

VÍDEO | Tiroteig a Llagostera: la policia intercepta el vehicle amb cinc persones a bord.

VÍDEO | Tiroteig a Llagostera: la policia intercepta el vehicle amb cinc persones a bord.

DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Llagostera

Les últimes hores, Llagostera està en alerta després que un home fos ferit a trets en un tiroteig al carrer del Roser. Els agressors van disparar des d’una casa ocupada i van fugir, però la policia va interceptar el vehicle amb cinc persones a bord.

Els trets van ser efectuats des de l’interior de l’immoble i van impactar la víctima, que va rebre tres ferides d’escopeta: dues a les mans i una a la cama. Malgrat els impactes, cap de les ferides afecta zones vitals. Actualment, la víctima es troba ingressada a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat estable i de poca gravetat, indiquen des del centre sanitari.

Els agressors van intentar fugir ràpidament amb un vehicle, però la Policia Local de Llagostera i els Mossos d’Esquadra van interceptar el cotxe en el mateix vial després del succés, alertats cap a un quart de vuit del vespre. A bord hi havia cinc persones, i durant la intervenció van localitzar dues armes de foc.

Possible afer de drogues

Dos dels ocupants, homes de 34 i 36 anys, van ser detinguts i estan acusats d’un delicte de lesions amb arma de foc i tinença il·legal d’armes. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos a Girona s’encarrega ara de la investigació, que apunta a un conflicte relacionat amb el tràfic de drogues i una discussió prèvia entre les parts implicades.

Els cinc homes detinguts resideixen a la casa ocupada del carrer del Roser, un immoble on ja s’havien registrat incidents previs, incloent-hi baralles i aldarulls. Es tracta d’una ocupació relacionada amb activitats delictives i el grup també ocupa un altre immoble proper on ja s’han produït incidents. La víctima, que no residia amb els ocupants, és coneguda d’ells i de la zona.

Llagostera convoca per avui una Junta de Seguretat urgent arran del tiroteig

Llagostera convoca per avui una Junta de Seguretat urgent arran del tiroteig

Ajuntament de Llagostera

Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de la Regió Policial de Girona continuen les investigacions i, si es confirma que l’atac tenia intenció de posar fi a vida de la víctima, les acusacions podrien elevar-se a temptativa d’homicidi.

Notícies relacionades i més

Reaccions

Davant d’aquest succés, l’Ajuntament de Llagostera ha convocat d’urgència la Junta Local de Seguretat per a aquest dimarts. A més, veïns organitzats a través de les xarxes socials han convocat una concentració per manifestar el seu rebuig a la delinqüència aquesta tarda.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents