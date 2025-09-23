Uns 300 veïns es concentren a Llagostera i reclamen "viure en pau i sense delinqüència": "Ja n'hi ha prou"
Afirmen que el tiroteig de dilluns al vespre és la gota que ha fet vessar el got i volen més presència policial
Uns 300 veïns s'han concentrat aquest dimarts a les set de la tarda a la plaça Catalunya de Llagostera per reclamar poder "viure en pau i sense delinqüència". La mobilització s'ha convocat a través de xarxes socials i missatgeria instantània amb l'objectiu de dir "prou" a la delinqüència arran del tiroteig de dilluns a la tarda: "Hi va haver un tiroteig al bell mig de Llagostera, al costat de l'institut on centenars de joves estudien i a pocs metres d'on molts veïns van a comprar". Els veïns exigeixen "solucions, no excuses". "Som aquí per dir al i clar a les autoritats que la nostra seguretat no és negociable. Demanem més presència policial, més control i més recursos per fer fora la delinqüència", recull el manifest.
L'endemà del tiroteig, veïns de Llagostera han sortit al carrer per fer sentir la seva veu i dir "prou". Convocada per xarxes socials i aplicacions de missatgeria, la concentració s'ha fet a la plaça Catalunya i ha aplegat uns 300 veïns. Alguns dels manifestants, han portat pancartes on s'hi podia llegir 'Ja n'hi ha prou', 'A Llagostera tenim por', 'Delinqüència no' o 'Volem tornar a caminar tranquils pel carrer'.
Durant la concentració, han llegit un manifest per denunciar la situació i reclamar solucions: "Llagostera sempre ha estat un lloc tranquil, però de mica en mica això ha anat canviant cap a pitjor i ahir va ser la gota que ha acabat amb la nostra paciència".
En nom dels veïns, Pep Sánchez ha afirmat que "la delinqüència s'ha anat apoderant" de part del poble, sobretot per delinqüents que es dediquen al tràfic de drogues. "Fins ara això era un rum-rum que corria pel poble, però un succés com el que va passar ahir, amb un tiroteig al bell mig del poble, no pot tornar a passar", ha subratllat.
"Hem de dir prou, això no pot seguir així", ha afegit. El manifest recull que els trets es van disparar a plena llum del dia, en un lloc cèntric i proper de l'institut i de zona comercial: "Això és una línia vermella que no podem tolerar". "Tenim por, però això no ens impedeix sortir al carrer per demostrar a aquesta gent que diem prou i per dir a les autoritats que estem preocupats i que estem al seu costat per ajudar-los amb el que calgui", ha dit el veí que ha actuat de portaveu.
"Volem fer fora la delinqüència i l'incivisme", reclama al manifest, que també posa deures a les autoritats: "Demanem més presència policial, més control i més recursos". També han allargat la mà a Ajuntament i Generalitat per treballar "colze a colze" per acabar amb la delinqüència a la població.
Tal com ja ha anunciat aquest dimarts al matí després de la Junta de Seguretat convocada arran del tiroteig, l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, ha participat en la concentració. En la junta, els Mossos d'Esquadra han ofert al municipi "suport" de forma indefinida. Un suport que es traduirà en un reforç policial mentre s'arregla el conflicte. Malgrat tot, Llinàs ha reafirmat que el tiroteig és "un incident puntual", tal com confirmen els cossos policials.
