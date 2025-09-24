Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: "Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat..."

L'alcalde de Girona repassa la pressió exercida i les mesures activades al voltant de l'edifici ocupat

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra davant de la casa ocupada del carrer Tomàs Mieres, a sota les vies del tren de Girona.

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra davant de la casa ocupada del carrer Tomàs Mieres, a sota les vies del tren de Girona. / Marc Martí Font

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas ha enviat una carta als veïns dels edificis propers a l'edifici ocupat del carrer Tomàs Mieres per explicar les diferents mesures que han portat a terme per "reduir el nombre d'incidents a la via pública a la mínima expressió i garantir una millor sensació de seguretat al veïnat".

El batlle gironí inicia l'escrit, al qual ha tingut accés Diari de Girona, admeten que "molts" dels veïns s'han "adreçat a l'Ajuntament per preguntar al voltant de la inseguretat per part de persones vinculades al bloc del carrer de Tomàs Mieres". A partir d'aquí, Salellas assenyala que des del 'Ajuntament es "preocupen" per la situació "ja de fa temps" i per això relata les mesures que han dut a terme a l'entorn.

Un cotxe dels mossos a la porta de l'edifici ocupat.

Un cotxe dels mossos a la porta de l'edifici ocupat. / Marc Martí Font

Parla de la creació de l'operatiu ja avançat per aquest diari fa uns dies "per tal que la Policia Municipal de Girona tingui presència diària a la zona". Exposa que han "negociat que el cos dels Mossos d'Esquadra també hi tingui presència les 24 hores". L'objectiu és reduir el nombre d'incidents i millorar la sensació de seguretat.

El judici suspès

Pel que fa a l'ocupació de la finca, apunta que "des de l'Ajuntament" s'han fet "gestions amb la propietat i amb els jutjats per accelerar els terminis de desallotjament". Aquesta situació la va explicar fa uns dies la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, en un roda de premsa davant de l'immoble. Salellas lamenta que "un error procedimental del jutjat va endarrerir la data del judici pendent i" que han "presentat una queixa formal tot demanant trobar aviat una nova data". En concret, s'hauria citat a declarar a dues persones que ja no viuen a l'edifici.

En la carta que ja està a la bústia dels veïns, recorda que també que fa uns dies han "inspeccionat la finca per observar el seu estat de conservació, i en funció d'això, prendre les mesures corresponents per a un eventual enderroc".

Botiga, bancs, llum i neteja

L'alcalde repassa altres accions avançades també per aquest diari: "controlar la botiga 20 hores del carrer Santa Eugènia (no pot vendre alcohol fora de l'horari no permès)" o "retirar de forma temporal els bancs del voltant de la finca (per reduir els sorolls especialment de nit)", així com "millorar la il·luminació i intensificar la neteja de l'entorn".

La placeta de Tomàs Mieres sense els bancs - a l'esquerra- i amb tres dels cinc bancs - a la dreta-.

La placeta de Tomàs Mieres sense els bancs - a l'esquerra- i amb tres dels cinc bancs - a la dreta-. / Aniol Resclosa / Google Maps

Un edifici tapiat

Salellas també recorda que "fa uns mesos", l'Ajuntament va aconseguir "que la propietat tapiés la fica del carrer Santa Eugènia 5B", un immoble situat a poca distància de l'immoble del carrer Tomàs Mieres que està ocupat.

"Transformació positiva"

Finalment, destaca que el veïnat "experimentarà una transformació molt positiva durant aquest mandat" amb "la millora de la plaça Joan Brossa, la plaça Poeta Marquina (per a la qual proposem el retorn al seu nom antic, plaça del Carril) i la plaça d'Espanya. "Tot plegat amb la voluntat de promoure un barri viu i garantir alhora la seguretat i convivència", conclou.

