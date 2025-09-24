Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cues i queixes per les obres al passeig d'Olot de Girona

Diversos carrers han viscut afectacions de llarga durada pels treballs per posar a punt el carril de bus ràpid

Les tasques comporten talls de trànsit al passeig d’Olot de Girona aquesta setmana

Cues de trànsit al carrer Santa Eugènia, aquest migdia.

Cues de trànsit al carrer Santa Eugènia, aquest migdia. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Les obres per posar a punt el futur carril de bus ràpid (BrCat) entre Girona i Salt han comportat durant aquest dimecres múltiples cues i afectacions en el trànsit a l'entorn del passeig d'Olot. Els vehicles han quedat atrapats durant molta estona en els carrils al voltant del pount de les obres. També han qwuedat encallats alguns autobusos de les línies de transport urbà.

Tot plegat ha provocat nervis entre els conductors i tocs de clàxon retierats. Es podien veure llargues cues al carrer riu Güell, al passeig d'Olot, al carrer Santa Eugènia i en tots els vials que desemboquen a la zona.

Cotxes atrapats a l'avinguda del President Josep Taradellas, un punt ja problemàtic habitualment.

Cotxes atrapats a l'avinguda del President Josep Taradellas, un punt ja problemàtic habitualment. / Aniol Resclosa

Cotxes atrapats al carrer riu Güell, a primera hora de la tarda.

Cotxes atrapats al carrer riu Güell, a primera hora de la tarda. / DdG

Les obres de construcció del corredor de bus ràpid BRCAT que unirà Girona i Salt comportaran talls de trànsit al passeig d’Olot encara dijous i divendres. Avi està previst seguir asfantant el passeig d’Olot en el tram comprès entre el carrer d’Orient i l’avinguda de Sant Narcís.

Notícies relacionades i més

Els treballs comporten desviaments a dues vies bàsiques de la ciutat: el passeig d’Olot, entre el carrer d’Orient i l’avinguda de Sant Narcís, i el carrer del Riu Güell, entre el carrer de Santa Eugènia i la rotonda del Riu Güell.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents