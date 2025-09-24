Descobreix les pizzeries més icòniques i sorprenents de Girona
Aquesta selecció de locals ofereixen uns plats únics i deliciosos que no deixen indiferent als comensals
El Petit Obrador, pizza romana i lleugera
Va néixer el 2010 a Sant Gregori amb un únic objectiu: portar la pizza del moment a un altre nivell. Aplicant tot el receptari propi i creatiu sobre la base de la pizza. Amb producte de màxima qualitat, un requisit indispensable per en Joan, el seu creador. El 2010 van començar a investigar sobre la massa de pizza de llarga fermentació i amb el temps aquesta evolució els ha fet passar de les 42h inicials a les 78h d'avui dia, obtenint una pizza romana, lleugera i fàcil de digestió.
Els pots trobar al centre de Girona, a Sarrià de Ter o a Sant Gregori. També hi ha l'opció de comprar el producte online a la pàgina web, amb enviament urgent en 24h arreu del territori i ben refrigerat. De l’obrador a casa sense intermediaris!
Quo Vadis, dels millors mestres italians a Bescanó
A Quo Vadis Pizzeria, al carrer Major 54 de Bescanó, t’espera un ambient acollidor i jove, sota la direcció de la mestra pizzaiola Serena Formiglio. Amb més de 25 anys d’experiència en el món de la pizza, en els seus inicis va aprendre dels millors mestres italians, incloent-hi el campió del món de la pizza de l’any 2005. Aquesta trajectòria li ha permès innovar constantment i acumular nombrosos premis internacionals. Una de les seves pizzes més demanades és la pizza “Del Cuore”. Aquesta pizza és una deliciosa combinació de sabors com crema de carabassa, gorgonzola, speck, tomàquet semi dry, burrata i pesto de festucs i està disponible a la carta.
Al local de la Serena descobriràs una carta variada amb pizzes clàssiques, d’autor i opcions sense lactosa, totes elaborades al moment amb productes frescos i naturals. Per qui prefereix la cuina a casa, també ofereixen pizzes precuinades artesanes. A més, Serena s’ha aventurat en el món del panettone amb un gran èxit, i durant l'època de Nadal posen a la venda els famosos postres i torrons. La seva obra ha estat premiada en el segon lloc al concurs “Millor Artesà del Panettone” organitzat l’any passat a Milà.
Vine a gaudir d’una experiència gastronòmica al local de Bescanó o demana la teva pizza a domicili trucant al 972 242 185. Consulta tota la informació addicional a l'Instagram: @pizzeriaquovadis Un cop tastis les seves pizzes, repetiràs!
Squadra Pizza: la innovadora pizza quadrada que triomfa a Girona
Squadra Pizza Lab és un concepte de restauració diferent, centrat en el take away i delivery de pizzes gurmet, nascut a Girona fa 4 anys. Inspirats per una pregunta tan senzilla com intrigant: "Per què la pizza és rodona si la caixa és quadrada?", van decidir donar-li la volta al format tradicional i crear la pizza quadrada, convertint-la en la seva essència i senyal d’identitat.
El projecte compta amb la formació del campió mundial de pizza cinc vegades Jesús Marquina, fet que garanteix una qualitat excepcional en cada elaboració. El secret de la seva proposta es troba en la massa artesanal, fermentada durant 72 hores, que aconsegueix una textura única i una digestió més lleugera.
Un altre dels trets que defineixen Squadra Pizza són les seves pizzes de temporada, creades en col·laboració amb figures tan destacades com Joan Roca, Joan Carles Unzué o Els Amics de les Arts. Cada creació reflecteix la passió per la cuina de qualitat i la voluntat constant d’innovar.
Després de consolidar-se a Girona amb el local del carrer Bisbe Lorenzana, Squadra Pizza ha ampliat la seva presència obrint també un establiment a Vic, mantenint sempre l’esperit creatiu i fidel al seu concepte original. Descobreix una nova manera de gaudir de la pizza al local de la ciutat o amb servei a domicili a Girona i rodalies. Pots conéixer també més detalls a la seva web, al telèfon 972 594 408 o les xarxes socials: @squadrapizzalab
