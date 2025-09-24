Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona crea un doctorat amb l'ICRA per millorar en la gestió de l'aigua

El govern local busca vies per crear línies de recerca en les empreses públiques

El regidor de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, en una roda de premsa amb el regidor Xavier Aldeguer i el membre de l'ICRA, Oriol Gutiérrez, en una roda de premsa.

El regidor de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, en una roda de premsa amb el regidor Xavier Aldeguer i el membre de l'ICRA, Oriol Gutiérrez, en una roda de premsa. / Aleix Freixas (ACN)

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

L'Ajuntament de Girona ha creat un doctorat industrial amb l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) per millorar en la gestió de l'aigua. El tutor del doctorat i membre de l'ICRA, Oriol Gutiérrez, ha remarcat que la ciutat "fa una bona gestió" dels recursos hídrics però creu que "hi ha un marge de millora". Un dels primers reptes que haurà de fer el doctorant és "un inventari sobre totes les fonts d'aigua" que té la ciutat per analitzar si es poden potenciar en determinades situacions, com ara una sequera. Des del consistori han recordat que aquest és el segon doctorat industrial que inicien i asseguren que treballen per buscar més línies de recerca acadèmica entre les empreses públiques.

