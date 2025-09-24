Girona crea un doctorat amb l'ICRA per millorar en la gestió de l'aigua
El govern local busca vies per crear línies de recerca en les empreses públiques
L'Ajuntament de Girona ha creat un doctorat industrial amb l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) per millorar en la gestió de l'aigua. El tutor del doctorat i membre de l'ICRA, Oriol Gutiérrez, ha remarcat que la ciutat "fa una bona gestió" dels recursos hídrics però creu que "hi ha un marge de millora". Un dels primers reptes que haurà de fer el doctorant és "un inventari sobre totes les fonts d'aigua" que té la ciutat per analitzar si es poden potenciar en determinades situacions, com ara una sequera. Des del consistori han recordat que aquest és el segon doctorat industrial que inicien i asseguren que treballen per buscar més línies de recerca acadèmica entre les empreses públiques.
