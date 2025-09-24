Girona impulsa la campanya “Bus amic, bus amable” per fomentar l’ús solidari, inclusiu i respectuós del transport públic
La iniciativa, que ha començat durant la Setmana Europea de la Mobilitat, s’emmarca dins el programa Girona, Ciutat Amiga de les Persones Grans i es difondrà a través de cartells amb imatges i missatges clars i positius
L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa la campanya “Bus amic, bus amable” per fomentar l’ús solidari, inclusiu i respectuós del transport públic. Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor la cura i el bon tracte cap a les persones grans, les dones embarassades, les persones amb discapacitat, les famílies amb nadons i altres col·lectius amb necessitats especials.
Emmarcada en el programa “Girona, Ciutat Amiga de les Persones Grans”, la campanya es difondrà a través de cartells amb imatges i missatges clars i positius, que es col·locaran a les marquesines i a l’interior dels autobusos i en equipaments municipals i educatius. La iniciativa s'ha posat en marxa en el marc de la Setmana de la Mobilitat Europea.
“Amb aquesta campanya fem un pas endavant per visibilitzar que l’amabilitat i la cura són valors essencials per a la nostra ciutat. No es tracta només de normes de civisme, sinó d’actituds que transformen la vida quotidiana i que posen les persones al centre. Volem que cada usuari i usuària del bus senti que forma part d’una comunitat que cuida i acompanya”, ha remarcat la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez i Villagrasa. En aquest sentit, la regidora ha destacat que la campanya “Bus amic, bus amable” és només el primer pas d’un camí més ampli. “Volem estendre aquesta cultura de l’amabilitat a tots els àmbits de la convivència urbana. Girona té l’oportunitat de ser una ciutat pionera en la posada en valor de la corresponsabilitat i la sensibilitat col·lectiva, i això només serà possible amb la implicació de tothom”, ha afegit.
Recomenacions
A través de diferents il·lustracions, es mostren algunes recomanacions com cedir el seient de forma proactiva a persones grans, amb mobilitat reduïda o embarassades; donar prioritat a les persones amb més necessitat a la cua per pujar i baixar; oferir ajuda a qui ho necessiti en l’accés o la sortida; respectar els espais reservats i els elements d’accessibilitat, i mantenir una actitud empàtica, respectuosa i tranquil·la dins del bus.
“Bus amic, bus amable” és la primera d’una sèrie d’accions que es desplegaran dins del projecte “Girona, Ciutat Amiga, Inclusiva i Cuidadora” amb l’objectiu d’estendre el valor de l’amabilitat a diferents àmbits de la vida comunitària i fer que aquesta actitud sigui un tret distintiu de la convivència a la ciutat. Es tracta d’un projecte que forma part del Pla de Ciutat Amiga amb les Persones Grans i que vol promoure entorns relacionals i de convivència més amables i contribuir a la millora de la vida quotidiana de totes les persones, especialment de la gent gran i dels col·lectius més vulnerables.
