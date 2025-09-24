Girona retirarà més de 500 tones de sediments que s'acumulen al riu Onyar al seu pas sota la plaça Catalunya
Els treballs s'hauran de fer amb maquinària especialitzada i tenen un termini d'execució de tres mesos
Girona retirarà més de 500 tones de sediments que s'acumulen a la llera del riu Onyar al seu pas sota la plaça Catalunya. Són sobretot terres, llots i còdols que han arribat aquí quan hi ha hagut crescudes del riu. Per retirar aquests sediments caldrà fer entrar a la llera maquinària especialitzada, que aprofitarà la plataforma de formigó per on s'ha canalitzat l'Onyar a partir del tram final d'Emili Grahit. Els treballs, que ara l'Ajuntament de Girona ha tret a concurs, costaran més de 22.000 euros. Tot i que s'estima que si el temps acompanya la retirada de sediments es pugui fer en dues setmanes, per precaució el termini s'ha allargat fins a tres mesos (també, tenint en compte que es treballa en un àmbit fluvial i hi poden haver pluges).
La retirada dels sediments que s'acumulen en aquest punt de l'Onyar s'emmarca dins el projecte per reparar l'estructura que suporta la plaça Catalunya. L'ajuntament ja hi està treballant, després que un informe conclogués que, si bé la plataforma en cap cas corre risc de col·lapsar, sí que una inspecció va detectar com aproximadament el 35% de les seves bigues presentaven alguna patologia.
Ara, els serveis tècnics d'Urbanisme han demanat que es retirin les terres i els llots que durant anys s'han acumulat sota la plataforma de la plaça. Aquí, la llera de l'Onyar es troba dividida per quatre grans seccions (emmarcades pels tres pilars continus que sustenten l'estructura). L'aigua del riu sol discórrer per les dues del mig, però quan hi ha pluges i temporals, la crescuda de l'Onyar les ocupa totes.
Allà on s'acumulen els sediments és, precisament, a les seccions que hi ha a banda i banda. Perquè quan el cabal de l'Onyar baixa, és on s'hi queden dipositades les terres, els llots i els còdols que la força de l'aigua ha arrossegat.
En total, l'Ajuntament de Girona calcula que en aquestes dues seccions s'hi acumulen 532 tones de sediments. Ara, el consistori ha tret a licitació els treballs per retirar-los, que s'hauran de fer amb maquinària especialitzada.
En concret, caldrà fer baixar fins a aquest punt de l'Onyar una excavadora giratòria, una pala carregadora i els camions per transportar els sediments fins a un dipòsit. Per accedir fins al lloc, entraran a la llera de l'Onyar a l'altura del tram final d'Emili Grahit -on comença la llosa de formigó per on s'ha canalitzat el riu- i recorreran més d'1 quilòmetre fins a la plaça Catalunya.
Entre dues setmanes i tres mesos
El contracte surt a concurs per 22.627,74 euros. Un cop se signi amb l'adjudicatària, l'empresa tindrà un marge d'un mes per començar a retirar els sediments. S'estima que els treballs es poden dur a terme en dues setmanes, però tenint en compte que es fan al costat del riu, i que hi pot haver pluges, el consistori n'ha allargat el termini d'execució fins als tres mesos.
El plec de condicions especifica que la maquinària haurà de treballar a les dues seccions laterals del riu on hi ha sediments -és a dir, sobre terreny sec- i "no entrar a les centrals per evitar fer-ho dins l'aigua" (i que l'Onyar baixi tèrbol). A més, també subratlla que ni l'excavadora ni els camions podran entrar a la llera que ja queda aigües avall de plaça Catalunya, on no hi ha formigó.
