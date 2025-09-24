Girona surt al carrer per demanar una ciutat més "neta, verda i digna": "Alcalde i regidors, als contenidors"
Uns 200 veïns es concentren al barri de Santa Eugènia per reclamar un sistema de recollida de residus que funcioni i la preservació del parc Jordi Vilatmijana
Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a Girona per dos motius. Un, per demanar una ciutat més neta i un sistema de recollida de residus que funcioni, i l'altre, per reclamar, una vegada més, la preservació del parc Jordi Vilamitjana. La manifestació ha estat organitzada per les plataformes Girona Neta i Digna i El Parc no es toca, que s'han unit per crear Recuperem Girona.
La manifestació ha començat al Centre Cívic de Santa Eugènia (Can Ninetes) i d'allà el 200 dels concentrats han baixat pel carrer Santa Eugènia, han girat pel carrer del Riu Güell i s'han dirigit cap al pont del Dimoni. Ho han fet amb crits com "el parc no es toca", "Girona no enamora, Girona olora" o "prou imposició, ni targetes ni sanció".
Hi ha hagut protestes contra el govern municipal (Guanyem, Junts i ERC) com "alcalde i regidors, als contenidors", han clamat també els assistents, alguns dels quals portaven una pancarta que deia "Lluc espavila". Els protestants també han demanat la dimissió de l'alcalde: "Lluc Salellas dimissió", han clamat en més d'una ocasió. També hi havia pancartes que protestaven contra el tall del carrer davant l'escola Àgora, o uns de l'actual cartell de Fires amb els diferents elements de la Festa Major on hi havien afegit bosses d'escombraries. Una altra pancarta deia "fora targetes, Europa no les exigeix". De fet, abans de començar el recorregut, el portaveu de Girona Neta i Digna, Jordi Tomàs, ha qüestionat l'ús de les targetes dient que són un "impediment" i ha confirmat que divendres es reuneix amb l'alcalde.
A la manifestació hi han assistit membres del principal partit de l'oposició a l'Ajuntament, el PSC, com Bea Esporrín, Maxi Fuentes i Josep Palouzié. També la cap de llista dels Comuns a la ciutat, Eugènia Pascual, o el recent guanyador de les primàries d'ERC (partit que forma part del govern municipal), Marc Puigtió, que ja ha confirmat que es presentarà a les municipals de 2027 amb el nom de la plataforma que ha creat, Moviment Gironí. Un cop a la cruïlla entre el carrer Riu Güell i el passeig d'Olot, a tocar del pont del Dimoni, cada plataforma ha llegit un manifest, en un acte on també ha aparegut la pluja.
"Tristesa i impotència"
Un dels tres impulsors de Girona Neta i Digna, Jordi Tomàs, ha estat l'encarregat de llegir el manifest per demanar que els carrers puguin "tornar a ser nets", que les places tinguin "espais vius i agradables" i que les zones verdes recuperin "el verd i la vida". En definitiva, "Girona pot ser millor", ha assegurat Tomàs. Abans, la ciutat era "orgull de tots" i que ara "mostra la cara de la deixadesa i la indiferència", ha lamentat.
El portaveu de la plataforma ha indicat que actualment els carrers estan carrers "plens de brutícia", els contenidors "desbordats", les zones verdes "abandonades" o escocells "plens de males herbes". Va ser per això que van reunir gairebé 7.000 firmes que van entregar a principis de juliol a l'Ajuntament.
Per això, els ha acompanyat durant la concentració una pancarta de color negre, simbolitzant el "dol" davant la "tristesa i impotència" que senten en veure la ciutat d'aquesta manera. Tanmateix, ha demanat "confiança" perquè "tots junts" són "capaços de canviar les coses". Ha conclòs llançant un dard a l'equip de govern: "Girona no és bruta, l'han deixat bruta".
El parc no es toca
Era la primera vegada que veïns de Girona s'han concentrat per protestar contra el nou sistema de recollida de residus. En canvi, els que defensen el parc Jordi Vilamitjana ho fan des de fa més d'un any, quan l'Ajuntament va anunciar la modificació urbanística referent al nou campus de Salut que pretén eliminar l'actual parc Jordi Vilamitjana i reubicar la zona verda. A l'actual parc, a més, es volen aixecar més de 300 habitatges, alguns dels quals de protecció oficial. Tot això, amb el rebombori que el juny es va anunciar que la Generalitat posaria els fons necessaris per expropiar els terrenys per fer el campus i això permetria salvar el parc. L'Ajuntament, però, no ha tingut cap conversa amb l'ens autonòmic i des del govern municipal ja van anunciar que no sabien els detalls.
La portaveu d'El Parc no es toca, Anna Ballestero, ha afirmat abans de la concentració que "hi ha els diners, hi ha l'opció de salvar el parc", però ha lamentat que sembli "una qüestió de egos". El projecte pot ser millor del que s'ha propostat", també ha dit, tot i que ha deixat clar que defensen el campus de Salut.
Mentrestant, ha estat Alberto Fernández qui ha llegit el manifest com a representant d'El Parc no es toca. També ha recordat que "hi ha vies, acords i recursos per fer-ho compatible". Per això, ha demanat que "s’asseguin amb qui s’hagin d’asseure, que facin servir els recursos anunciats i que facin la seva feina".
També ha remarcat que el parc té "27.000 metres quadrats i gairebé 400 arbres". El parc serveix perquè els "nens estrenin bicis noves" o com a "ombra el juliol", a més de ser "salut tot l'any i dignitat cada dia". Ha destacat que ho repetirien les vegades que calgués: "ni un metre menys de parc" i ha acabat dient que si "toquen un arbre" els trobaran organitzats "pacíficament, massivament i imparablement".
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d’un desaparegut
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)