L'Associació d'Hostaleria de Girona demana que no es "criminalitzi" el turisme
El president de l'entitat, Xavier Garcia, denuncia que a la ciutat "hi ha problemes que no es poden resoldre perquè no es va comptar amb nosaltres" i insinua que un d'ells és la recollida d'escombraries; també es queixa de les "lleis infumables" per al sector dels organismes europeus i dels Governs d'Espanya i Catalunya
"Turistes ho som tots", assegurava dimarts el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Xavier Garcia, en un discurs en el qual reclamava que no es "criminalitzi" el turisme. "S'ha banalitzat i s'ha criminalitzat aquesta paraula, però plantegem-nos que turistes ho som tots", va insistir Garcia en l'obertura de la Nit de l'Hostaleria, celebrada aquest dimarts al vespre al Centre Cultural de la Mercè, i a la qual hi va assistir una àmplia representació del sector, a més de l'alcalde, Lluc Salellas, i els seus socis de govern Gemma Geis i Quim Ayats.
Garcia havia iniciat la seva intervenció defensant que "l'hostaleria no són només els restaurants, bars i hotels, sinó que és un sector molt transversal". "No conec un sector més important a Girona", va arribar a afirmar: "Moltes famílies en depenen perquè en formen part repartidors, carnissers, peixaters, comerciants diversos, industrials, gestors... I a més generem felicitat en aquesta ciutat, perquè la gent ve als nostres establiments a passar-s'ho bé". Va ser llavors quan Garcia va demanar que no es "banalitzi" ni "criminalitzi" el turisme, fent una especial referència al relacionat amb el ciclisme que ha proliferat en els últims temps a Girona.
En el seu discurs, Xavier Garcia també es va mostrar crític amb l'Ajuntament de la ciutat, malgrat admetre que en l'actualitat "tenim un tracte especial i ens sentim escoltats". Tot i això, va apuntar que "hi ha problemes que no es poden resoldre perquè no es va comptar amb nosaltres a l'hora d'abordar-los", entre els quals va fer referència a la recollida d'escombraries. Ara bé, no es va mostrar en aquest punt tan bel·ligerant com en anteriors ocasions: "No cal buscar culpables, cal buscar solucions".
Sí que es va mostrat molt crític amb les normatives per al sector que emanen dels organismes europeus, del Govern espanyol i del Govern de la Generalitat. "Són lleis infumables", va dir, i va afegir que "l'Ajuntament almenys ens escolta; no ho dic que ho faci bé...". Segons ell, "si fos per l'administració ja estaríem tots tancats, és per això que són imprescindibles associacions com la nostra, per ajudar el sector".
Situació "convulsa"
Gemma Geis, vicealcaldessa i primera tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, va intervenir a continuació i va admetre que "fa un any hi havia una situació convulsa en relació amb el turisme a la ciutat", però va defensar que "hem anat fent trobades discretes amb el sector per trobar un punt d'equilibri", i segons ella s'ha aconseguit: "L'altre dia els veïns del barri vell em deien que havien notat molta millora amb el tema ciclista". Geis va assenyalar que el sector de l'hostaleria "és especial perquè té un compromís social", i va avisar que "els que volen comparar les situacions de Barcelona i Girona s'equivoquen". Davant de les xifres que indiquen un creixement de les pernoctacions a la ciutat, va defensar que "hem d'anar a un model de qualitat".
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va afirmar en el seu discurs que "aquesta ciutat ha arribat lluny perquè té gent que ha fet moltes coses" i també perquè "ha sabut mantenir la seva identitat, que s'expressa a través de les pedres, de la cultura, de les activitats socials i també de la llengua catalana, i del nostre país, Catalunya, i ho hem de preservar". Igualment, i en resposta a les demandes de Garcia, l'alcalde va expressar que "escoltar els diferents sectors és una obligació dels regidors, forma part del nostre ADN com a equip de govern. I queden moltes coses a fer per aplicar-ho".
En aquest punt, va manifestar que "Girona viurà en es propers anys grans transformacions que han d'ajudar el sctor de l'hostaleria a créixer" entre les quals va esmentar el futur Camps de Salut i el nou Trueta (que "generarà una nova centralitat i noves oportunitats" al sector de Can Gibert i voltants), el Pla de Barris i la reforma de l'entrada sud. "La ciutat es va eixamplant, és una ciutat de present i de futur, i comptem amb vosaltres per construir-la", va apel·lar.
Una experiència a Girona
Durant la seva intervenció, i per refermar els seus arguments, Xavier Garcia havia convidat a pujar a l'escenari Xavi Pascual, director del festival Strenes, a qui va agrair haver triat la ciutat per organitzar-hi aquest certamen. Pascual va respondre que "valoro molt l'esforç que fan els restaurants de la ciutat, perquè el que nosaltres volem és que la gent que ve a Strenes tingui una experiència no limitada al concert". En aquest sentit, va explicar que una enquesta del mateix festival revela que "de cada deu persones que venen a una actuació, set dinen o sopen a Girona". Per a ell és molt important, per aquest motiu, que "a la ciutat hi ha restaurants i cuiners de primera, però també de segona, de tercera i de quarta, i això ofereix un amplíssim ventall de possibilitats a les persones que hi arriben".
La Nit de l'Hostaleria també va tenir espai per als reconeixements: els restaurants Cipresaia, L'Altell i Txots van ser guardonats per les seves elaboracions durant l'última edició de la Setmana Gastronòmica, i Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, va rebre el premi a la trajectòria. Ella no va ser present a l'acte però hi va fer arribar un vídeo en el qual agraïa el guardó i explicava que el llegat que havia deixat els seus fills era "ensenyar-los a treballar molt".
El xef Joan Roca, que va recollir el premi en representació de la seva mare, en va destacar "la força extraordinària" i va utilitzar la seva trajectòria per exemplificar l'evolució que s'ha viscut a la ciutat: "Ella va començar a treballar a Can Lloret, a la plaça Independència, i el 1967 va obrir amb el pare el restaurant Can Roca a Germans Sàbat. La Girona de la Montserrat era molt diferent de la Girona d'ara, una Girona extraordinària, la Girona de Temporada Alta, d'Strenes, del Girona FC a primera, del bàsquet d'elit, del ciclisme, de la UdG... Tot això ho hem construït entre tots però a vegades no som conscients de tot el que s'ha fet, i te n'adones millor quan viatges i agafes perspectiva, és llavors quan valores plenament la ciutat que tenim". Joan Roca va apuntar tot seguit que en la construcció d'aquesta Girona "el nostre sector hi ha fet molt. És un sector treballador, atrevit i capaç de fer coses que podien semblar impossibles".
