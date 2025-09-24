Les línies de bus L7 i L11 de Girona circularan els diumenges a partir de 2026
Fins ara ho fan de dilluns a dissabte, i l'alcalde, Lluc Salellas, també anuncia que estudien millores en les línies interurbanes
Les línies L7 i L11 que depenen de l'Ajuntament de Girona circularan també els diumenges i festius a partir de 2026. Fins ara, aquestes dues línies operaven de dilluns a dissabte i una de les "principals reivindicacions" dels veïns que les agafen era que pogués funcionar també els diumenges i festius, va explicar l'alcalde, Lluc Salellas, en una entrevista a la ràdio municipal, Girona FM.
La L7 fa el trajecte entre el CAP de Can Gibert del Pla fins al Torre Gironella, passant pel passeig d'Olot, l'avinguda de Sant Narcís, la plaça Poeta Marquina, la pujada de les Pedreres o el campus del Barri Vell de la UdG. Al llarg del 2024 aquesta línia va tenir 313.968 viatgers amb un creixement de gairebé el 24% respecte a l'any anterior.
Mentrestant, la L11 fa el recorregut entre l'Escola Politècnica de la UdG, al barri de Montilivi, fins a Sant Daniel. Passa per diferents caps, com el Güell, el de Montilivi i el de Santa Clara, així com pels carrers Migdia, Emili Grahit o Joaquim Vayreda. També pel campus Centre de la UdG. La línia va acollir 532.974 usuaris el 2024, amb un increment del 23,5% respecte al 2023.
"És una molt bona notícia per la mobilitat amb transport públic per les zones on passen aquestes línies", va assegurar Salellas. També va assegurar que el govern municipal està "compromès amb la mobilitat sostenible, el transport públic i fa un esforç extra per garantir que aquestes línies també circulin en diumenge a partir de 2026".
Línies interurbanes
Al mateix temps, l'alcalde va detallar que estaven "treballant" juntament amb la Generalitat amb les línies interurbanes que connectes altres municipis amb la ciutat. Salellas espera que "més aviat que tard pugui haver-hi novetats quant a freqüències i poder anunciar millores".
Va mencionar la línia que connecta Girona amb Sant Gregori i la Vall del Llémena. També la línia L5 que fa un recorregut que comença al barri de Germans Sàbat i després de passar per diferents indrets de la ciutat arribar a Vilablareix i Aiguaviva. Finalment, va destacar que les millores es podrien donar també a la línia L10, que enllaça la ciutat amb Fornells de la Selva.
