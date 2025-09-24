Mobilització a les xarxes per intentar aturar el desnonament d'una veïna del Barri Vell de Girona
Viu al nucli antic de la ciutat des de 1987 i des de fa divuit anys ho fa de lloguer al carrer dels Mercaders
Diferents plataformes ciutadanes es mobilitzen a les xarxes socials per evitar el desnonament d'una veïna del Barri Vell de Girona, previst pel 6 d'octubre. Adela viu al número 5 del carrer dels Mercaders des del 2007, ja fa més de trenta anys que ho fa el barri, des de 1987.
Fa uns mesos la propietat va decidir no renovar-li el contracte de lloguer perquè "el volen vendre", comenta el Sindicat de Llogateres de Girona. Ara, es troba "sense cap alternativa habitacional" i "menys per persones vulnerables" com és ella. De fet, la veïna té "certificat de vulnerabilitat i dependència reconeguda", assegura el sindicat.
És amb això que sostenen que no es pot produir el desnonament, i encara queda una última bala: "la voluntat del jutge de posposar el desnonament". Amb tot, asseguren que, en cas que el jutge desestimi els tràmits presentats, el 6 d'octubre estaran a la porta del número 5 del carrer dels Mercaders per aturar el desnonament.
"Ha continuat pagant"
"El contracte va expirar i el procés va començar fa molt de temps", també indica el sindicat. Tanmateix, durant tots aquests mesos en els quals figurava que ja no tenia contacte, la veïna "ha continuat pagant", remarquen. "És casa seva", apunten.
El fet que porti des de 1987 vivint al Barri Vell ha fet que sigui una veïna "coneguda i estimada". A més, ha estat "ha estat molt vinculada a l'activisme del barri", així com a diferents associacions i entitats de la ciutat.
Impacte a xarxes
Aquest dilluns a la nit el Sindicat de Llogateres de Girona, l'Ateneu Popular Salvadora Catà, l'Ateneu 24 de juny, Jovent Antifeixista Gironí i la Plataforma pel Decreixement Turístic de Girona van penjar conjuntament un vídeo a Instagram. Amb menys de 48 hores, el vídeo ha superat les 27.000 reproduccions.
El vídeo comença contundent, dient que "Girona no enamora, expulsa". "Girona s'ha convertit en un aparador, en una bonica postal que paguem els gironins amb un alt preu", perquè segons expliquen la ciutat "s'ha convertit en el paradís del turisme de bicicletes, d'expats, d'airbns, d'especuladors i grans tenidors". Això, "provoca un augment ridículament alt dels preus de l'habitatge i l'expulsió dels veïns per convertir-les en pisos turístics per fer més rics els rendistes", conclouen.