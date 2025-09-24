Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Neix a Salt l'entitat Caminants la Massana

Es troben cada diumenge per fer caminades pels voltants del poble, descobrint nous camins i gaudint de la natura

El grup de caminant en una imatge recent. / DdG

Redacció

Girona

El grup Caminants la Massana de Salt va néixer el gener del 2025 gràcies a la iniciativa d’un grup de veïns i veïnes del barri de la Massana. Amb el temps, el projecte s’ha anat obrint i avui ja hi participen persones de tot el poble de Salt que comparteixen una mateixa afició: caminar i fer salut en bona companyia.

Es troben cada diumenge per fer caminades pels voltants del poble, descobrint nous camins i gaudint de la natura. Aquest estiu, a més, han organitzat caminades nocturnes, que han tingut molt bona acollida i han estat una experiència diferent i enriquidora per a tots els participants.

El grup de caminant en una imatge recent. / DdG

El seu compromís no és només amb l’activitat física, sinó també amb la solidaritat. Per això, participen en curses i caminades solidàries per recaptar fons a favor d’entitats que lluiten contra el càncer, l’ELA i la distròfia muscular de Duchenne.

Caminants la Massana no rep cap tipus de finançament municipal, però compten amb el suport de tres comerços del poble que ens han ajudat a crear el seu propi marxandatge -camisetes i gorres- que ens identifiquen en cada sortida.

Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència

Un famós periodista s'enfronta a un taxista a Madrid després d'un episodi de catalanofòbia

Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges

Patricio Ochoa, metge especialista en longevitat: aquesta és la forma de netejar la fruita i la verdura

VÍDEO | Cloe Riembau guanya el Premi Sona9 2025 amb la seva proposta entre el pop d’autor, el jazz i l’indie pop

L'Ajuntament de Ribes de Freser rebrà més de 300.000 euros per reformar la residència per a gent gran Vall de Ribes

Coneix el motiu pel qual Pedri practica el dejuni intermitent

Et cauen els cabells? Un expert explica el possible motiu i algunes solucions
