Neix a Salt l'entitat Caminants la Massana
Es troben cada diumenge per fer caminades pels voltants del poble, descobrint nous camins i gaudint de la natura
Redacció
El grup Caminants la Massana de Salt va néixer el gener del 2025 gràcies a la iniciativa d’un grup de veïns i veïnes del barri de la Massana. Amb el temps, el projecte s’ha anat obrint i avui ja hi participen persones de tot el poble de Salt que comparteixen una mateixa afició: caminar i fer salut en bona companyia.
Es troben cada diumenge per fer caminades pels voltants del poble, descobrint nous camins i gaudint de la natura. Aquest estiu, a més, han organitzat caminades nocturnes, que han tingut molt bona acollida i han estat una experiència diferent i enriquidora per a tots els participants.
El seu compromís no és només amb l’activitat física, sinó també amb la solidaritat. Per això, participen en curses i caminades solidàries per recaptar fons a favor d’entitats que lluiten contra el càncer, l’ELA i la distròfia muscular de Duchenne.
Caminants la Massana no rep cap tipus de finançament municipal, però compten amb el suport de tres comerços del poble que ens han ajudat a crear el seu propi marxandatge -camisetes i gorres- que ens identifiquen en cada sortida.
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts