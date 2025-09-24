El PSC de Salt denuncia "tres anys d’inacció" municipal en la Setmana Europea de la Mobilitat
Els socialistes veuen "manca de compromís" del govern amb la mobilitat sostenible
Redacció
El grup municipal del PSC ha denunciat que l’Ajuntament de Salt encadena tres anys consecutius sense impulsar cap activitat pròpia en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa que se celebra arreu de Catalunya i Europa per promoure hàbits de desplaçament més sostenibles, segurs i saludables.
Durant l’últim ple municipal, la regidora responsable de mobilitat no va ser capaç d’esmentar, de nou, ni una sola activitat relacionada amb aquesta celebració. Segons els socialistes, aquest fet “evidencia la manca d’impuls i de compromís de l’equip de govern”
“Mentre altres municipis aprofiten aquesta setmana per sensibilitzar i implicar la ciutadania, a Salt l’Ajuntament es limita a mirar cap a una altra banda. És un clar exemple de la deixadesa d’ERC i Junts també en l’àmbit de la mobilitat sostenible” ha subratllat Moisès Tomàs, regidor del PSC.
Els socialistes lamenten que aquesta deixadesa contrasti amb la urgència de millorar la mobilitat al municipi, on els veïns pateixen problemes recurrents de trànsit, manca de seguretat viària i deficiències en el transport públic. “En lloc de liderar canvis positius, l’Ajuntament renuncia a exercir un paper actiu i a donar exemple davant dels reptes ambientals i de mobilitat que viu Salt” ha remarcat Tomàs.
Una oportunitat
El PSC recorda que la Setmana Europea de la Mobilitat “és una oportunitat per impulsar polítiques públiques a favor del transport públic, la mobilitat a peu i en bicicleta, així com per reduir la contaminació i el soroll a les ciutats”. Tot i això, el govern municipal ha optat, un cop més, per la via fàcil de la “inacció”, desaprofitant una plataforma reconeguda i consolidada en l'àmbit europeu.
“Salt necessita polítiques valentes i accions concretes per avançar cap a una mobilitat més segura i sostenible. El silenci i la passivitat del govern d’ERC i Junts són injustificables i posen de manifest la manca de lideratge d’aquest equip de govern” ha conclòs el grup municipal socialista.
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics