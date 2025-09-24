Salt renova quatre comportes de reg de la séquia Monar i repara diversos trams del mur per evitar pèrdues d'aigua
Les obres suposen una inversió d'uns 87.000 euros i permetran millorar l'eficiència a la zona de les hortes
L'Ajuntament de Salt ha renovat quatre comportes de reg de la séquia Monar i ha reparat diversos trams del mur que passa pel municipi per evitar pèrdues d'aigua. Les obres, que suposen una inversió d'uns 87.000 euros i que executa l'empresa Rubau Tarrés, també permetran millorar l'eficiència a la zona de les hortes. Els treballs s'han dut a terme en els darrers dies i s'acabaran aquesta setmana. "La séquia Monar és molt més que una infraestructura de reg, ja que es tracta d'un símbol de la nostra identitat i un patrimoni viu que cal cuidar; per això, hi planifiquem actuacions i millores", ha posat en relleu l'alcalde de Salt, Jordi Viñas.
L'actuació s'ha centrat en punts on es detectaven fuites que afectaven l'eficiència del reg de les hortes de Salt. S'ha actuat en alguns punts a tocar del sector de Montfullà, a més del tram urbà de la séquia que passa proper a la Coma Cros.
Les obres han permès segellar millor la séquia i minimitzar les pèrdues d'aigua que s'han anat detectant a la infraestructura. "Amb la renovació de les comportes i el reforç dels murs es garanteix una millor gestió de l'aigua i es preserva la funcionalitat d'un sistema que forma part del paisatge natural i la memòria del municipi i que és vital per garantir el reg de les hortes de Salt", subratlla el consistori.
Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, explica que "aquesta actuació forma part d'un pla més ampli de manteniment i millora de les infraestructures hidràuliques del municipi". Un pla que també inclou diverses actuacions a les Deveses i a la zona d'hortes del municipi. "Treballem per conservar els elements que connecten Salt amb la seva història i que alhora tenen una funció essencial en el present", afegeix.
