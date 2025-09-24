Tast de vins de la Rioja al castell de Cartellà
Es fa dissabte 27 de setembre i forma part de les activitats que organitza de manera periòdica la Unió eslovaco-hispana de Girona
El castell de Cartellà serà l’escenari d’un tast de vins de la Rioja organitzat per la Unió eslovaco-hispana de Girona amb el suport de l’Associació de comerços de Girona sud. L'acte se celebrarà aquest dissabte 27 de setembre, a dos quarts de sis de la tarda, i començarà amb una visita guiada al castell, de propietat privada i habitualment tancat al públic. A continuació, el sommelier Josep Lluís Vilarasau dirigirà el tast de vins, en aquesta ocasió de la Rioja, que estarà acompanyat de poductes gironins de proximitat, com ara formatges i confitures artesanes.
L'activitat, amb places limitades i per a la qual cal inscripció prèvia, és una de les que acostuma a organitzar de manera periòdica la Unió eslovaco-hispana de Girona, una entitat que va néixer l’any 2020 amb la voluntat de donar a conèixer aquí la cultura, la gastronomia, la història i la tradició de la República Eslovaca.
