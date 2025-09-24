El Trueta incorpora un tomògraf computat a l'àrea d'intervencionisme i combina dues tècniques en un sol espai
Evita desplaçar pacients que necessitin les imatges de raigs X al servei de radiodiagnòstic del centre
L'àrea d'intervencionisme de l'Hospital Trueta de Girona ha ampliat la capacitat en procediments mínimament invasius guiats per imatge amb un tomògraf computat (TC) d'última generació. La principal característica de l'aparell és que es mou a través de la taula on hi ha el pacient estirat. Això permet que es faci servir a la mateixa sala d'intervencionisme combinant dues tècniques: TC i procediments percutanis mitjançant tècniques mínimament invasives d'origen vascular, neurològic, cardíac, neoplàsic o traumàtic. Segons informa el Trueta, tenir aquesta tecnologia a la mateixa sala agilitza l'activitat en determinades intervencions perquè ja no caldrà traslladar el pacient al servei de radiodiagnòstic per tenir les imatges tomogràfiques.
La tomografia computada és una tecnologia que mitjançant raigs X genera imatges detallades des de diferents angles d'una zona interna del cos. Un ordinador s'encarrega d'ordenar les imatges per produir una vista multidimensional molt útil, ja que mostra clarament diferents tipus de teixits com els pulmonars i ossis, els teixits tous i vasos sanguinis.
Disposar d'aquestes imatges és, per tant, un element valuós a l'hora de localitzar la lesió i precisar el posicionament dels instruments per abordar-la. En aquest context, és usual utilitzar aquesta tecnologia en tractaments cardiovasculars, traumatismes, patologia osteoarticular trastorns musculoesquelètics i en determinats càncers.
Fins ara, l'Hospital Trueta disposava de tres tomògrafs computats d'altes prestacions, operats per l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ubicats a la planta baixa de l'edifici, amb els quals fan prop de mil proves setmanals. En aquests aparells, la taula on s'estira el pacient és la que es mou dins de l'arc on hi ha instal·lats els tubs de raigs X.
En canvi, el nou tomògraf computat de l'àrea d'intervencionisme destaca pel sistema que fa que sigui l'arc el que es mou a través de la taula on hi ha el pacient. D'aquesta manera, l'aparell pot instal·lar-se en aquest espai i funcionar en combinació amb l'angiògraf, que és l'equip que permet observar els vasos sanguinis amb precisió en una pantalla d'alta resolució.
Per tant, en determinats escenaris clínics, com ara politraumatismes en què ja s'hagi planificat fer un procediment d'intervencionisme amb el suport d'imatges tomogràfiques, el pacient podrà ser traslladat directament a l'àrea d'intervencionisme, amb la millora en el flux d'activitat i en la seguretat del pacient que això implica. Segons informa el Trueta en un comunicat, altres procediments que es veuran beneficiats són els vinculats a patologies oncològiques, osteoarticulars i vasculars.
El nou tomògraf computat ocupa una de les tres sales habilitades a l'àrea i, en combinació amb l'angiògraf vascular, fa que aquesta sigui una sala híbrida. L'àrea es completa amb una sala equipada amb un angiògraf biplà per fer procediments de neurointervencionisme, i una sala amb angiògraf monoplà, destinada principalment a tractaments d'intervencionisme vascular.
L'àrea d'intervencionisme va posar-se en marxa l'abril de 2023 i ha permès al Trueta fer un salt qualitatiu a l'hora d'oferir procediments terciaris de radiologia intervencionista, neurointervencionisme, angiologia vascular i de cardiologia, els quals per la seva complexitat i cost es concentren en un nombre reduït de centres dins del sistema públic de salut.
Des de gener i fins al 19 de setembre d'enguany, les tres sales han registrat 5.077 procediments d'intervencionisme, entre programats (2.671), cirurgia major ambulatòria (1.042), intervencions urgents (1.042) i intervencions menors (322). En total, el temps d'activitat de l'àrea supera les 3.000 hores acumulades.
