Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vilablareix renova el paviment del pavelló municipal per 163.573 euros

La nova superfície de fusta contribueix a prevenir lesions

Una imatge del pavelló de Vilablareix ja renovat.

Una imatge del pavelló de Vilablareix ja renovat. / Aj. de Vilablareix

Redacció

L’Ajuntament de Vilablareix ha finalitzat la renovació del paviment del pavelló municipal, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels esportistes. Els treballs, executats per l’empresa Disseny TEA3 SLU, han consistit en la instal·lació d’una tarima de fusta de gran qualitat col·locada per sobre del paviment antic, que tenia més de vint anys i es trobava en mal estat.

L’actuació ha suposat la renovació d’una superfície total de 1.588 metres quadrats i una inversió de 163.573 euros, finançada íntegrament pel consistori. El nou parquet garanteix unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva i contribueix a minimitzar el risc de lesions.

Una part del pavelló de Vilablareix amb el nou parquet.

Una part del pavelló de Vilablareix amb el nou parquet. / Aj. de Vilablareix

El regidor d’Hisenda, Espais Públics i Esports, Marc Avellí, ha destacat la importància d’aquesta millora: “Amb aquesta actuació fem un pas endavant per garantir que el nostre pavelló continuï sent un espai segur i de qualitat. Es tracta d’una inversió important, necessària i llargament demanada, que finalment hem pogut fer possible. Hem d’anar renovant i millorant les nostres instal·lacions per oferir el millor servei als vilablaratencs i vilablaratenques”.

Amb aquesta obra, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb el manteniment i la millora dels equipaments municipals, consolidant el pavelló com un espai clau per a la pràctica esportiva i la promoció de l’activitat física al municipi.

TEMES

Tracking Pixel Contents