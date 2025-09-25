La Coordinadora d'ONG Solidàries exigeix a Guayem Girona que reprovi la vicealcadessa Geis
Per les declaracions en les que la portaveu de Junts, "vinculava migració i delinqüència", segons la coordinadora
Redacció
La Coordinadora d'ONG Solidàries exigeix a Guayem Girona que reprovi la vicealcadessa Gemma Geis per les declaracions en les que "vinculava migració i delinqüència". Tot plegat després que, aquesta setmana la portaveu de Junts, Gemma Geis, fes una roda de premsa davant d'"un bloc de pisos que està d’actualitat perquè els inquilins han generat problemes de convivència i d’inseguretat", segons indica la Coordinadora. En concret, al carrer Tomàs Mieres.
En aquest context, la regidora de Junts va vincular "irresponsablement migració amb delinqüència seguint la línia del que el seu partit, massa preocupat per l’avenç d’Aliança Catalana, està fent en municipis gironins com Olot i Figueres i arreu del país", relata el comunicat de la Coordinadora d'ONGs. La regidora va demanar més instruments policials i alhora va declarar que Junts passaria a assumir les competències en padró. En concret, va detallar que el control policial passaria a mans del secretari.
PEr la coordinadora, "si bé Guanyem Girona afirma que la cessió de competències a Secretaria és una mesura temporal precipitada per una baixa laboral del treballador responsable del padró, les entitats gironines reclamen més transparència cap a la ciutadania i un posicionament més clar del partit": “la necessitat de Guanyem d’aprovar pressupostos no pot comportar un gir a la dreta del govern municipal. Cal que es reprovi a la vicealcaldessa per les seves declaracions irresponsables i que es garanteixi el dret al padró de tots els gironins i gironines per tal que aquest no esdevingui una eina d’exclusió”, conclou el comunicat.
