Denuncien tres abocaments il·legals a la riera Gotarra de Llagostera
Els Naturalistes lamenten la manca de vigilància ambiental i critiquen la "manca de control" de les institucions
L’Associació de Naturalistes de Girona ha presentat una denúncia formal davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Llagostera per la presència reiterada d’abocaments il·legals a la riera Gotarra, un petit afluent de l’Onyar que neix al massís de Cadiretes. Aquesta riera, que fa unes dècades mantenia un bon cabal i una rica biodiversitat —amb espècies com barbs de muntanya, anguiles, granotes, tritons i salamandres—, es troba en l'actualitat en un estat de "degradació alarmant", asseguren els Naturalistes. Mentrestant, els veïns ho descriuen com “lamentable”.
Denuncien que l'augment de la urbanització en els darrers vint anys, especialment a la zona de Can Gotarra, ha posat una pressió creixent sobre el sistema de sanejament. Les estacions depuradores d’aigües residuals de la zona, sovint afectades per avaries, acaben abocant aigües brutes directament a la riera. Segons testimonis locals, fins i tot amb pluges molt febles, el curs fluvial baixa ple de tovalloletes i altres residus domèstics, cosa que fa pensar que "les instal·lacions no funcionen com haurien".
A més, asseguren s’han detectat punts de sortida d’aigua residual activa de manera permanent al tram urbà de la riera, especialment a l’alçada del parc de l’estació. Davant d’aquesta situació, l'associació ha demanat, l’obertura d’un expedient per investigar els fets, la realització d’un informe públic que reculli els resultats de la investigació i l'aplicació de mesures correctores i sancions als responsables, amb l’objectiu de recuperar la llera de la riera.
Els Naturalistes volen expressar la seva profunda preocupació per la "manca de control ambiental per part de les administracions". Els sembla "especialment greu que organismes com l’Ajuntament de Llagostera, l’ACA o els Agents Rurals no estiguin exercint una vigilància efectiva". "Aquesta deixadesa institucional està contribuint a la degradació constant de les masses d’aigua del nostre entorn", conclouen.
