Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
Hi ha els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal donant suport als tècnics
Dispositiu antifrau al bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona. Els Mossos d’Esquadra, amb diverses furgonetes de l’ARRO i patrulles de Seguretat Ciutadana, i la Policia Municipal de Girona aquest dijous al matí s’han desplaçat a la zona per donar suport als tècnics de les companyies de subministrament d’electricitat i aigua, que estan procedint a tallar els serveis.
No és la primera vegada que es du a terme aquesta actuació, ja que durant els desallotjaments previs també se’ls havia desconnectat l’aigua i la llum, però els ocupes tornen a connectar-se irregularment.
Nova fuita
El mes d'agost, com va informar el Diari de Girona, els ocupes van intentar connectar-se de manera il·legal a la xarxa general d’aigua del carrer, provocant una fuita que gairebé va inundar un local. Tot i que el servei ja se’ls havia tallat, aquest dijous els tècnics han dut a terme una intervenció -amb una obra específica- per impedir que s'hi tornin a connectar. A més, també se’ls ha tallat el subministrament elèctric.
Una mostra de la necessitat d’aigua que tenen aquests ocupes quan se’ls talla el subministrament és que se’ls ha vist omplint nombroses garrafes a fonts properes, com la de la plaça Marquès de Camps.
Aquest polèmic edifici ocupat és un dels que ha generat més intervencions en els últims mesos. A més dels desallotjaments, la policia s’hi ha desplaçat repetidament per queixes veïnals, baralles i fins i tot un apunyalament.
La Policia Municipal de Girona ha tallat un dels carrils d'accés -en sentit plaça Marquès de Camps- a la ronda Ferran Puig de Girona.
Actuacions
Aquestes actuacions al bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona s’emmarquen en una situació de conflicte urbanístic i social que arrossega diversos mesos d’evolució. L’edifici, que té 27 habitatges i tots ells s'han arribat a ocupar, es trobava abandonat des de feia anys i presentava greus deficiències estructurals. A les façana hi ha xarxes per evitar caigudes d’objectes a la via pública.
Va ser ocupat a finals de juliol de 2024 per diverses famílies, algunes amb menors. Cada vegada que l'edifici ha estat desallotjat, les persones que l'ocupaven han tornat a entrar quan els cossos de seguretat han marxat.
Segons la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002 l'edifici hauria d'enderrocar-se perquè es va considerar que en diferents punts al voltant de la via del tren, calien espais de respir. El 2016 ja es va enderrocar un edifici a l'encreuament entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia.
Les últimes setmanes els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona han reforçat la seva presència a l’espai que hi ha entre l’edifici ocupat a la ronda Ferran Puig i el parc Central i també a l'entorn d'un altre edifici ocupat: el de Tomàs Mieres número 1. L'objectiu, com va avançar Diari de Girona, és evitar incidents al carrer i també actes incívics. A banda, l'ajuntament de Girona està treballant per a l'enderroc d'ambdós edificis ocupats perquè el Pla General els deixa fora d’ordenació.
