Èxit de públic i artístic a l'estiu musical Vila de Llívia coorganitzat pels amics de l'Òpera de Girona
Antoni Quintana Campos
Recordo perfectament la primera vegada que vaig traspassar la porta del Liceu. Un somni fet realitat. Era el diumenge 10 de gener de 1988 i La Clemenza di Tito de Mozart era l'òpera representada. Vist des de l'experiència actual, aquell no va ser el millor inici per un afeccionat. No vaig poder triar. Vaig aconseguir aquella entrada per mitjà d´una trucada al programa La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Una senyora de Reus, que no hi podia anar, va acceptar vendre'm la seva entrada. A partir d'aquesta, no sense dificultats, varen venir d´altres òperes. Tren i cotxe eren els mitjans de transport fins al Liceu. Era esgotador fer-ho sol.
Com en el meu cas, cada afeccionat disposa de la mateixa crònica d'inici a la lírica. El camí que cada un ha seguit és un motiu recurrent de conversa.
Una tarda de desembre de 2017, a la Casa de Cultura, vaig trobar un tríptic dels Amics de l'Òpera de Girona. Convocava als socis a l’assemblea anual. Ignorava la seva existència. Hi vaig anar. Hi vaig trobar amics i coneguts. Aquell encontre em va canviar la vida. Era la seva presidenta la soprano Maite Mer. Ells anaven al Liceu en bus que organitzava l'amic Toni Fernàndez. S'havia acabat per mi la soledat i les dificultats de desplaçament. Per això no oblidaré mai el meu primer bus des de Pau Vila, amb destí al Gran Teatre, rodejat de companys amb els quals compartia sensibilitats líriques. Encara avui l'Òpera bus és un dels grans èxits de l'associació. S'han acabat les dificultats perquè els gironins gaudeixin, si ho desitgen, d'aquest noble art global que és l'òpera.
Els Amics de l´Opera de Girona són moltes coses alhora, òpera bus, conferències, recitals lírics, viatges, sopars, concurs de joves cantats, etc.
Estem especialment contents per haver ampliat, aquest estiu, les nostres activitats. Hem participat en l'organització de l'Estiu Musical Vila de Llívia, hereu d'aquell famós festival de música de la Vila que dirigia el reconegut Sr. J. Vinyet Estebanell. L'Estiu Musical Vila de Llívia ha estat coorganitzat per l’Ajuntament de la Vila, l’Associació de Veïns i els Amics de l’Òpera de Girona. Disposant de l’església de Nostra Senyora dels Àngels, com a gran escenari dels recitals. Temple que si bé va ser edificat per lloar a Déu, sembla pensat pel gaudi de la música, donada la seva riquesa sonora. En ell fe i música es donen la mà.
L'Estiu Musical Vila de Llívia ha estat un cicle de concerts (4) que ha combinat cantants de primer ordre, com el tenor mallorquí Antoni Lliteres, acompanyat del pianista Josep Buforn; la mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert, acompanyada per Quim Solà al piano; i el talent emergent, representat per la soprano Larraitz Navas, amb el pianista Isaac Grau; la part instrumental ha vingut de la mà de la cerdana concertista de piano Laia Martín, la qual va oferir, en exclusiva al públic assistent, l’estrena del seu àlbum Cerdanya, obres per a piano.
Aquesta primera edició va quedar centrada en les diferents veus (tenor, soprano i mezzosoprano). Les pròximes edicions buscaran que Llívia esdevingui un referent pels joves valors en qualsevol de les especialitats musicals. La Vila de Llívia respira música en cada una de les seves pedres. També el record del seu magnífic i admirat Festival de Música esperona els organitzadors a recuperar-lo novament. També el resultat ha superat les expectatives inicials dels organitzadors, tant en públic assistent, com, alhora, en el gran nivell i qualitat dels intèrprets convidats.
Avui els Amics de l’Òpera de Girona disposen de l’experiència que ens permet organitzar festivals, adquirida calladament recital a recital. Avui, són una colla de recitals lírics en els quals intervenim. L'Estiu Musical Vila de Llívia, però, ha representat assolir nous desafiaments que ens faran encara més grans.
Us animo amics, a gaudir d'un dia d'òpera. Sigui al Municipal gironí, o al Gran Teatre del Liceu. És una gran experiència. Deixeu-vos acompanyar pels Amics. Tothom hi és benvingut. No cal formació musical, tan sols permetre que brolli la sensibilitat que ens permet sentir i apreciar sentiments i emocions en cada nota i interpretació.
