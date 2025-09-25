Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en una sortida de via a la carretera de la Vergonya a Bescanó

Va quedar atrapat dins del cotxe després de l’accident

Una ambulància del SEM. / SEM

Eva Batlle

Bescanó

Un conductor va resultar ferit aquest dimecres a la nit a Bescanó en un accident de trànsit a la carretera de la Vergonya, concretament al quilòmetre 110,9 de la carretera N-141e. L’incident va succeir cap a tres quarts de dotze de la nit i va activar la resposta dels serveis d’emergència, que van desplaçar Bombers, el SEM i Mossos d’Esquadra de Trànsit.

El conductor, que era l’únic ocupant del vehicle, va patir una sortida de via i va quedar atrapat a l’interior del cotxe. Els Bombers el van haver d’extreure i, un cop fora, els serveis sanitaris li van prestar atenció al lloc dels fets.

Finalment, el ferit, que presentava lesions de poca gravetat, va ser evacuat amb una ambulància del SEM a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

