Flaçà aprova mesures urgents de seguretat i lluita contra l’incivisme
La moció, presentada pel grup a l’oposició Flaçà Viu, és aprovada amb els vots favorables d'aquest grup i amb l’abstenció de l’equip de govern (Junts).
Es preveu l’enderrocament d’espais conflictius, increment de la presència policial i trasllat de la problemàtica al Parlament.
El Ple de l’Ajuntament de Flaçà ha aprovat aquesta setmana una moció per a l'adopció de mesures urgents contra els actes incívics i delictius que han afectat el municipi els darrers mesos, amb els vots favorables de Flaçà Viu i l’abstenció del grup municipal de Junts, és a dir, de l’equip de govern. La iniciativa respon, segons el grup de l'oposició, a una problemàtica que ha alterat la tranquil·litat dels veïns i veïnes, i inclou un paquet de mesures immediates i efectives per revertir la situació.
Entre els principals acords aprovats destaquen l’enderrocament urgent de les naus i habitatges abandonats de l’antiga fàbrica de paper, actualment ocupats il·legalment i considerats un punt crític d’inseguretat; o instar al Departament d’Interior de la Generalitat que reforci la presència policial a Flaçà, oferint un servei continuat i introduint una calendarització de reunions periòdiques.
Així mateix, també s’ha acordat que es faciliti el fet d’interposar denúncies directament al municipi i s’animi a la població a presentar-les, per tal que tots els incidents siguin reportats. Un altre dels punts pactats ha estat realitzar un pla de millora d’aparcaments i enllumenat per detectar i eliminar punts foscos, preveient la instal·lació de càmeres de videovigilància als espais més conflictius; o exigir a Renfe que implanti mesures de vigilància efectiva a l’estació i per la validació obligatòria de bitllets.
Finalment, també s’ha acordat donar trasllat de tots aquests acords a totes les entitats i veïns del municipi com a mostra de transparència i compromís, així com fer arribar la moció al Parlament de Catalunya perquè la problemàtica pugui ser abordada des de les instàncies supramunicipals.
Amb aquesta moció, el grup municipal Flaçà Viu manté el "compromís de seguir treballant per la seguretat i el benestar col·lectiu de Flaçà i la seva gent, exigint que les administracions actuïn amb la màxima celeritat i coordinació", segons insdiquen en un comunicat.
