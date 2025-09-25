Gemma Geis eleva a instàncies europees el cas de discriminació lingüística a la UdG
La vicealcaldessa de Girona ha visitat ha estat rebuda avui al Parlament pel Molt Honorable President Josep Rull, que ha manifestat el seu suport explícit al cas
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, presentarà formalment el cas de discriminació lingüística que va patir en les proves de consolidació de la plaça de professora agregada a la UdG davant del Conveni Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals i de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, tots dos instruments de protecció del Consell d’Europa. Geis ha estat rebuda aquest dijous al Parlament pel Molt Honorable President Josep Rull, que ha manifestat el seu suport explícit al cas, i ha confirmat que donarà visibilitat institucional a aquesta problemàtica.
Els fets es remunten al 2022, quan Geis es va presentar al concurs per estabilitzar la seva plaça de professora agregada de Dret Administratiu a la UdG. En aquell procés va reclamar que se li permetés realitzar les proves en català. Tot i que la universitat va habilitar un sistema de traducció simultània (que no s’havia emprat en anys) per garantir l’ús del català, alguns membres del tribunal van retreure-li públicament la despesa que això implicava, li van reprovar que no hagués emprat una “llengua comuna” i fins i tot van considerar que la seva decisió faltava a l’ètica universitària. En resposta a la queixa presentada per Geis, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, va instar formalment la UdG a rectificar. En els seus escrits, va retreure a la universitat no haver intervingut de manera activa, va reclamar una disculpa pública en favor de Geis i la implementació de mesures concretes per protegir els drets lingüístics.
"Maltracte a la llengua catalana"
Malgrat aquesta evidència, cap representant del Govern de la Generalitat ha mostrat interès ni suport públic al cas fins al moment. Tampoc la UdG, que va rebutjar actuar de mediadora en el cas, cosa que va provocar que el Consell d'Estudiants ho van catalogar "d'inadmissible" i van demanar la rectificació de la postura. Per la seva part, l'equip directiu de la institució va recordar aplicaven "rigorosament el marc normatiu que regula l'activitat universitària".
En la trobada d'aquest dijous al Parlament, Geis ha volgut expressar el seu agraïment al president Rull pel seu posicionament i ha subratllat que aquest cas no és únicament personal, sinó simbòlic. “És un exemple més del maltracte que pateix la llengua catalana fins i tot en institucions que haurien de garantir-la", ha destacat. "Si des del Govern català no es defensa la llengua, ningú ho farà”, ha afegit.
En tot aquest procés, Geis ha comptat amb el suport dels advocats Ricard Reynés i Joan Pujadas, de Reynesadvocats i alumnes de la Facultat de Dret de Girona, que han estat al seu costat des del primer moment. Serà a través d’aquest equip jurídic que el cas s’elevarà al Conveni Marc de Minories Nacionals i a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb la voluntat de no desistir fins a garantir la defensa dels drets lingüístics de tots els ciutadans que utilitzen el català com a llengua pròpia. Per concloure, Geis ha remarcat que continuarà "treballant perquè cap altra persona visqui situacions similars, i ha posat el focus en fer valer el posicionament de la síndica com a garantia de respecte als drets lingüístics".
