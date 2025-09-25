Llibertat pels dos ocupes detinguts pel tiroteig de Llagostera
Els trets es van efectuar des d’una casa ocupada i un home va resultar ferit per tres impactes d'arma de foc
Els dos homes detinguts en relació amb el tiroteig ocorregut aquest dilluns a Llagostera han quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer aquest dijous davant la justícia. Els arrestats, de 34 i 36 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra el mateix dia i van quedar acusats de ser presumptes autors de lesions amb arma de foc i tinença il·legal d’armes. Els dos homes que han quedat en llibertat provisional també se'ls investiga en el cas s'instrueix al jutjat per temptativa d'homicidi, robatori amb violència i intimidació i receptació, entre d'altres, segons l'ACN.
La víctima, que va resultar ferida per tres impactes d’escopeta —dos a les mans i un a la cama—, va ser ingressada a l’hospital Josep Trueta de Girona. Fonts sanitàries confirmen que es troba en estat de poca gravetat i estable, i posteriorment va ser traslladada al seu hospital de referència un cop donada d’alta, seguint el protocol habitual.
Cal recordar que els trets es van efectuar des d’una casa ocupada al carrer del Roser. Els sospitosos van intentar fugir en un vehicle, que va ser interceptat per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. A l’interior del vehicle hi havia cinc persones i s’hi van trobar dues armes de foc. Els agents van detenir els dos homes.
Les indagacions de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona apunta a un possible conflicte vinculat al tràfic de drogues i a una discussió prèvia entre les parts implicades. Els detinguts i la resta d’ocupants resideixen en aquest immoble del carrer del Roser, on ja s’han registrat incidents anteriors, així com en un altre habitatge proper també ocupat. Tot i no formar part del grup, la víctima era coneguda dels implicats i de la zona.
El tiroteig va generar una onada d’indignació entre la població, que l’endemà es va concentrar “contra la delinqüència” en un acte que va aplegar unes 300 persones. En paral·lel, l’alcalde va convocar la Junta Local de Seguretat, i els Mossos es van comprometre a augmentar la presència policial a la zona. L’Ajuntament de Llagostera ha qualificat el tiroteig com un “incident puntual”.
