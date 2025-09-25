El llibre de les Fires de Girona girarà al voltant de l'època franquista
Sis autors tractaran un tema sobre aquesta època a la ciutat amb l'objectiu d'oferir una visió "global i rigorosa"
El llibre de les Fires de Sant Narcís que edita cada any l'Ajuntament de Girona aquest any girarà al voltant del franquisme. La idea és una obra divulgativa de caràcter històric centrada en el franquisme a la ciutat Girona. L'objectiu és oferir una "visió plural i rigorosa" sobre diferents àmbits d'aquesta etapa històrica, a través de la participació de sis autors que desenvoluparan, cadascun, un tema.
El primer apartat serà sobre la repressió: depuració, sumaríssims, batallons de treball forçat. El segon bloc serà sobre la ciutat: urbanisme, habitatge, barraquisme. Un altre tema serà la Ideologia i simbologia: espai públic i espai privat. El quart parlarà de les institucions, entitats, ciutadania, censura, art i cultura. Un altre explicarà el poder públic, sector privat, clientelisme. El darrer parlarà de l'ensenyament durant aquella època. Més endavant es faran públics stots els detalls.
Una tradició des de 1982
El Servei Municipal de Publicacions és l'encarregat, des de l'any 1982, de promoure i publicar una obra original amb motiu de les Fires de Sant Narcís.
Aquest llibre s'ha consolidat com una proposta cultural de referència, amb continguts que reflecteixen la història, l'art, la cultura i la societat gironines. Al llarg dels anys, s'han publicat obres tan diverses com un puzle de l'artista Vicente Huedo, el 1993; 'Girona: primeres mirades, el 2003, sobre antecedents de la fotografia a Girona; un desplegable sobre el Teatre Municipal de Girona, el 2006; 'Girona viatge-bagatge, el 2011, Anar a Fires: mirades creuades, dels anys 2017 i 2018, Girona, Menjars de Fires dels anys 2021 i 2022, Girona (era) és una festa!, de l'any 2023 o L'escola pública a Girona de l'any 2024.
