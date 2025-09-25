Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Oktoberfest torna a omplir el Palau de Fires de Girona

Aquesta segona edició s'allargarà sis dies i es podrà degustar la cerveseria alemanya

Les imatges de l'Oktoberfest de Girona

Girona Palau de Fires Oktoberfest / Marc Martí / DDG

Josep Coll

Girona

El Palau de Fires de Girona torna a acollir aquesta setmana i la pròxima la segona edició de l'Oktoberfest, la mítica festa de la cervesa que busca ser el màxim de semblant a la que se celebra a Múnic. Aquest dijous, l'esdeveniment ha donat el tret de sortida, amb el Palau de Fires que s'ha omplert per l'ocasió, amb les taules que tenen una capacitat màxima per vuit persones. També hi ha una zona vip.

L'Oktoberfest continuarà divendres i dissabte d'aquesta setmana, i també entre dijous i dissabte de la pròxima. Sempre amb el mateix horari: de cinc de la tarda fins a la mitjanit. S'ofereixen diferents tipus de cerveses, les més destacades són les provinents d'Alemanya, però també n'hi ha d'altres indrets, sense gluten i sense alcohol.

A part, per menjar hi ha gastronomia típica alemanya, com ara pollastre rostit, bratwurst, retzels, garró rostit o currywurst. També música i un espai exterior amb atraccions i foodtrucks.

