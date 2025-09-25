L'Oktoberfest torna a omplir el Palau de Fires de Girona
Aquesta segona edició s'allargarà sis dies i es podrà degustar la cerveseria alemanya
El Palau de Fires de Girona torna a acollir aquesta setmana i la pròxima la segona edició de l'Oktoberfest, la mítica festa de la cervesa que busca ser el màxim de semblant a la que se celebra a Múnic. Aquest dijous, l'esdeveniment ha donat el tret de sortida, amb el Palau de Fires que s'ha omplert per l'ocasió, amb les taules que tenen una capacitat màxima per vuit persones. També hi ha una zona vip.
L'Oktoberfest continuarà divendres i dissabte d'aquesta setmana, i també entre dijous i dissabte de la pròxima. Sempre amb el mateix horari: de cinc de la tarda fins a la mitjanit. S'ofereixen diferents tipus de cerveses, les més destacades són les provinents d'Alemanya, però també n'hi ha d'altres indrets, sense gluten i sense alcohol.
A part, per menjar hi ha gastronomia típica alemanya, com ara pollastre rostit, bratwurst, retzels, garró rostit o currywurst. També música i un espai exterior amb atraccions i foodtrucks.
