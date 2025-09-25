El monar'T, un festival "necessari" per donar veu a les diferents cultures de Can Gibert i Santa Eugènia
L'esdeveniment arriba a la setena edició amb catorze artistes que donen via parets, murs, façanes i altres espais dels barris
Els autors de les obres i l'Ajuntament de Girona destaquen la importància dels veïns per tirar endavant la iniciativa
L'artista extremeny Pablo Zúñiga, conegut amb el nom artístic de Gagazpacho, destaca que en els barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia Ter de Girona "hi viuen persones de 79 nacionalitats" i que "es parlen 23 idiomes". Un aspecte que pot unir aquesta diversitat cultural és l'art, que no entén d'idiomes, nacionalitats o ètnies i això, ho fa el Festival monar'T que aquest any arriba a la setena edició i que és un projecte "increïble", destaca Zúñiga.
S'encarrega de donar vida a un mur del carrer Orient amb una "escena quotidiana de gent compartint cultures". En lloc de representar els diferents personatges "cadascú d'una ètnia o vestiments diferents" ha escollit una cosa que "tenim tots en comú" com és "l'esquelet". "Per dins tots som iguals", assegura l'artista extremeny.
En total, catorze artistes donen vida a parets, murs, façanes i altres espais dels barris per on passegen diferents grups per conèixer de primera mà el que han volgut transmetre els autors amb les seves obres. Ho fan grups d'escoles, fotògrafs que cada any retracten els diferents espais o, simplement, els encuriosits que s'aturen per observar el disseny que hi ha als indrets, amb molts dissenys encara sense acabar. El festival va començar dilluns i s'allargarà fins a finals de setmana, tot i que molts artistes esperen tenir la seva obra enllestida aquest divendres.
La migració
L'artista colombià i que viu a Madrid, Creto, li agrada "reflexionar sobre els processos migratoris" i això és el que representa l'obra que està realitzant. En aquest cas, és una noia amb una motxilla on porta "algunes coses del seu país", però d'altres que "va recollint". Tot això, perquè la migració s'ha de "veure com una riquesa, ja que moltes vegades no es fa per gust".
Reflexiona sobre un aspecte similar Natalia Astuácas amb l'obra que ha anomenat El guardià del barri i que està composta per tres figures que combinen entre elles a la cantonada entre el carrer Santa Eugènia i la travessia de la Fàbrica. Ja té feta la figura del gat, que és "el guardià que cuida els barris", mentre que encara ha d'enllestir el cabdell de llana, que simbolitza "una xarxa comunitària" i que és un homenatge "al passat tèxtil de la zona".
També ha d'acabar la imatge dels "peus que s'apropen" que simbolitza "un nou integrant que va de fora i la comunitat el rep". El complet de l'obra significa la "trobada entre el gat i el nou integrant", i el cabdell de llana fa de "mediador entre els dos personatges".
Record a Palestina
La valenciana Irenx Remón també dona importància a les persones nouvingudes a l'obra que fa a una façana del carrer Maçana. L'artista ha de deixar fet el disseny ja aquest dijous perquè per compromisos ha de marxar abans, però ja ho té força encarat. Ha volgut fer "una nena d'ètnia àrab perquè els nens i nens que passen per aquest carrer quan van a l'escola se sentin identificats", destaca. "No hi sol haver murals així", assenyala.
Amb tot, Remón clama perquè "acabi el genocidi que estan perpetrant al poble palestí". Així, la nena que ha dibuixat porta una síndria a les mans, fruita que representa Palestina. A la cara, la nena també té dibuixat un colom, el símbol de la pau.
Importància dels veïns
Però no totes les obres van enfocades a donar veu a les diferents cultures dels dos barris. Per exemple, l'artista gironí Secta parla de la solitud no desitjada en una de les parets del pavelló de Santa Eugènia o Rice pretén destacar els veïns dels barris al carrer Sant Sebastià, en una creació que serà la més gran de Can Gibert.
També vol donar importància als veïns la italiana Roberta Farina, que agafa pintures conegudes com La noia de la perla de Johannes Vermeer i les transforma amb les cares de diferents veïns del barri. Farina també remarca que el monar'T és un festival "necessari" per donar vida al barri perquè "mirar el que és maco fa bé", assegura i afegeix que "la gent ni demana, passa i somriu". Igual que ella, Irenx Remón destaca li "semblen molt necessàries aquests tipus d'iniciatives" i que "els veïns formen part del festival".
Aquest dijous, els tinents d'alcaldia Núria Riquelme i Sergi Font han visitat algunes de les intervencions artístiques de monar'T. Riquelme l'ha definit com "un festival únic, amb unes característiques molt especials", així com "100% social i comunitari". A més, ha reivindicat com veïns, entitats, associacions, l’equip del Centre Cívic el "construeixen al llarg de tot l’any".
